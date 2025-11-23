शुभमन गिल या ऋषभ पंत नहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में ये दिग्गज होगा टीम इंडिया का कप्तान- रिपोर्ट

India vs South Africa ODI Series, KL Rahul Likely to lead: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को राची में तीन वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत होनी है. इस सीरीज की शुरुआत से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगता दिख रहा है. शुभमन गिल, जिन्हें कोलकाता टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से उनका बाहर रहना तय है. दूसरी तरफ, उपकप्तान श्रेयस अय्यर पहले ही चोटिल होने के चलते एक्शन से दूर हैं. अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोट लगी थी और उनके आईपीएल से पहले वापसी की उम्मीद नहीं है. गिल और अय्यर के न होने पर भारत की कमान किसे सौंपी जाएगी, इसको लेकर सवाल है. रोहित शर्मा वनडे सीरीज में खेलते दिखेंगे, लेकिन क्या चयनकर्ता पूर्व कप्तान को एक बार फिर जिम्मा सौंपेगे? या फिर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो लंबे समय से वनडे सेटअप का हिस्सा नहीं हैं, वो अफ्रीकी टीम के खिलाफ सीरीज में टीम इंडिया की कमान संभालते दिखेंगे. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले कप्तानी का बड़ा सवाल है. हालांकि, रिपोर्ट की मानें तो चयनकर्ताओं ने अपना मन बना लिया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से दावा किया है कि केएल राहुल प्रोटियाज के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत के कप्तान होंगे. रिपोर्ट में दावा है कि शुभमन गिल की अनुपस्थिति में केएल राहुल के पास वनडे टीम की कमान होगी. भारतीय कप्तान गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान चोट लगी थी और फिलहाल मुंबई में उनका आगे का मूल्यांकन चल रहा है.

26 वर्षीय बल्लेबाज को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट के दौरान दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई थी. कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन के बाद गिल को अस्पताल ले जाया गया था. गिल ने पहली पारी में केवल तीन गेंदों का सामना किया था और उसके बाद रिटायर हर्ट हो गए थे. गिल ने दूसरे टेस्ट के लिए पूरी फिटनेस हासिल नहीं की है और आगे के मूल्यांकन के लिए वह मुंबई जाएंगे.

गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर के बाहर होने से, राहुल संभावित कार्यवाहक कप्तान के रूप में उभरे हैं. केएल राहुल का वनडे रिकॉर्ड प्रभावशाली है. उन्होंने 88 मैचों में 48.31 की औसत और 88.41 की स्ट्राइक रेट से 3092 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से सात शतक और 18 अर्द्धशतक आए हैं.

भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका का सामना करने के लिए तैयार है. सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर को रांची में होगा, उसके बाद 3 दिसंबर को रायपुर और 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में मैच होगा. बहुप्रतीक्षित सीरीज घरेलू परिस्थितियों में रोहित शर्मा और विराट कोहली की अंतरराष्ट्रीय वापसी का भी प्रतीक है.

