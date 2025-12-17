विज्ञापन
न कोहरा न कंपकंपाने वाली सर्दी... दिल्ली में मौसम क्यों 'बेईमान', यूपी में अलीगढ़ से गोरखपुर तक कोहरे का कहर

Delhi Weather News: दिल्ली में दिसंबर का आधा वक्त बीत चुका है, लेकिन भयंकर सर्दी जैसा अहसास नहीं दिख रहा है. कोहरा भी पिछले 2 दिनों से गायब है. हालांकि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, अलीगढ़, बस्ती से लेकर कई जिलों में कोहरा दिख रहा है.

Delhi Weather News: दिल्ली में आज भी कोहरा नहीं पड़ा
नई दिल्ली:

दिल्ली में मौसम सबको चौंका रहा है, जिस सीजन में हाथ-पैर गलाने वाली सर्दी का अहसास होने लगता था, वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है. दिल्ली में दिसंबर में भीषण ठंड का अभी अहसास नहीं हो रहा है और दो-तीन दिन कोहरा पड़ने के बाद वो भी आसमान से गायब है. दिल्ली में आने वाले दिनों में भी अभी ज्यादा ठंड पड़ने के आसार नहीं हैं. 17 दिसंबर से लगातार छह दिन तक हल्का कोहरा पड़ने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान इस दौरान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. जबकि अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.  

अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अयोध्या से लेकर गोरखपुर तक घना कोहरा दिख रहा है. अलीगढ़, मथुरा से लेकर आगरा तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यही हाल दिख रहा है. आगरा में भी ताजमहल भी सुबह के वक्त घने कोहरे में डूबा दिखाई दे रहा है. दोपहर बाद ही कोहरा छंट पाता है. अयोध्या राम मंदिर में खराब मौसम के कारण भक्तों की संख्या में कमी देखी गई है. 

Weather News

Weather News

यूपी में ठंड से राहत के लिए सड़कों के किनारे अलाव जलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं. रैन बसेरों में निराश्रितों और रात के वक्त गाड़ी चलाने वालों को भी इससे ठंड से बचाव का मौका मिलेगा. 

यूपी और मध्य प्रदेश में घना कोहरा

उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 17 से 20 दिसंबर तक घने से बहुत घना कोहरा रहने की प्रबल संभावना है. उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं. तेलंगाना, कर्नाटक में अगले तीन दिनों तक शीत लहर की संभावना है. पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और मेघालय में भी घना कोहरा छाया रहेगा. 

Weather

Weather

पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट

पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 17 दिसंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट है. 18 से 22 दिसंबर के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के कुछ स्थानों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में 20 और 21 दिसंबर को, उत्तराखंड और पंजाब में भी बारिश 20-21 को हो सकती है. पूर्वोत्तर में मेघालय में ओलावृष्टि के आसार हैं. 

तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने के आसार नहीं है. अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान है. उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 17 से 20 दिसंबर को और मध्य प्रदेश में 17 से 19 दिसंबर के बीच सुबह घना कोहरा पड़ेगा. 17 दिसंबर को यूपी के कुछ स्थानों पर और 18 दिसंबर को कुछ इलाकों में अत्यधिक घना कोहरा हो सकता है. पूर्वी मध्य प्रदेश में 17-18 दिसंबर को घना कोहरा पड़ सकता है. 

