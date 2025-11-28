विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: 'अगर वे तैयार हैं तो...' मोर्ने मोर्कल ने वनडे सीरीज से पहले विराट-रोहित के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर दिया बड़ा बयान

Morne Morkel Statement on Virat Kohli Rohit Sharma: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार से उबरने की कोशिश कर रही भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा कि टीम को अब तुरंत तैयार होकर सफेद गेंद के क्रिकेट पर ध्यान लगाना होगा

Read Time: 4 mins
Share
IND vs SA: 'अगर वे तैयार हैं तो...' मोर्ने मोर्कल ने वनडे सीरीज से पहले विराट-रोहित के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर दिया बड़ा बयान
Morne Morkel: मोर्ने मोर्कल ने विराट-रोहित के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर दिया बड़ा बयान
  • भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा कि सफेद गेंद क्रिकेट पर पूरी तैयारी जरूरी है.
  • दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम को मजबूत शुरुआत करनी होगी क्योंकि मेहमान टीम आत्मविश्वास से भरी है.
  • मोर्कल ने बताया कि वनडे सीरीज केवल T20 विश्व कप की तैयारी नहीं है, भारतीय जर्सी का सम्मान भी महत्वपूर्ण है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Morne Morkel Statement on Virat Kohli Rohit Sharma ICC ODI World Cup 2027: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार से उबरने की कोशिश कर रही भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा कि टीम को अब तुरंत तैयार होकर सफेद गेंद के क्रिकेट पर ध्यान लगाना होगा क्योंकि आत्मविश्वास से भरी मेहमान टीम से मुकाबला करने के लिए लय हासिल करना बेहद जरूरी है. भारत को कोलकाता और गुवाहाटी में दो टेस्ट हारकर 0-2 से शर्मनाक हार मिली है और अब टीम इसी प्रतिद्वंद्वी से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी.

'पिछले दो हफ्तों को पीछे छोड़ना होगा'

रविवार को होने वाले सीरीज के पहले मैच से पहले मोर्कल ने स्वीकार किया कि टेस्ट से सफेद गेंद के क्रिकेट में तेजी से बदलाव मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन टीम इसके लिए तैयार है.

मोर्कल ने जेएससीए स्टेडियम में टीम के पहले अभ्यास सत्र से पहले कहा,"पिछले दो हफ्ते हमारे लिए निराशाजनक थे लेकिन अब हमें चीजों पर विचार करने के लिए कुछ दिन मिले हैं." उन्होंने कहा,"अब सबसे जरूरी है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा सफेद गेंद की टीम पर लगाएं. पिछले कुछ सालों में हम सफेद गेंद के क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं. मैं आने वाले हफ्तों के लिए उत्साहित हूं. प्रारूप कुछ भी हो, भारत का प्रतिनिधित्व करना अहम है." 

मोर्कल ने चेताया कि टेस्ट सीरीज जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम आत्मविश्वास से भरी होगी. उन्होंने कहा,"रंगीन जर्सी और गेंद का रंग बदलना अलग ऊर्जा लाते हैं. लेकिन दक्षिण अफ्रीका लय में है और आत्मविश्वासी टीम हमेशा खतरनाक होती है. हमें अगले एक-दो हफ्तों में मजबूत शुरुआत करनी होगी और पिछले दो हफ्तों को पीछे छोड़ना होगा."

'वनडे सीरीज केवल वर्ल्ड का अभ्यास नहीं'

2026 टी20 विश्व कप की तैयारियों की बात पर उन्होंने साफ किया कि यह वनडे सीरीज केवल विश्व कप अभ्यास नहीं है. उन्होंने कहा,"टी20 विश्व कप की तैयारी अपनी जगह है, लेकिन जब भी आप भारत की जर्सी पहनते हैं तो आप करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं." मोर्कल ने कहा,"मेरे लिए फोकस है कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में लय वापस लाई जाए. यह तभी होगा जब हम सफेद गेंद से अच्छा और मजबूत क्रिकेट खेलें."

उन्होंने यह भी कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का टीम में लौटना उत्साहजनक है. के एल राहुल और ऋषभ पंत को एक साथ खिलाने पर उन्होंने कहा,"मेरा विभाग सिर्फ गेंदबाजी है. चयन की जिम्मेदारी कप्तान और चयनकर्ताओं की है." 

गिल-अय्यर की फिटनेस पर दिया अपडेट

मोर्कल ने कहा कि रात में खेले जाने वाले मैचों को देखते हुए रांची की परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक आकलन करना होगा. उन्होंने कहा,"कल जब मैं विमान से उतरा, तो काफी ठंड थी. देखना होगा कि शाम के समय गेंद कैसा बर्ताव करती है. आज हम फ्लड लाइट में अभ्यास करेंगे जिससे सही अंदाजा मिलेगा."

मोर्कल ने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की चोट से वापसी पर सकारात्मक अपडेट दिए. उन्होंने कहा,"मैंने दो दिन पहले शुभमन से बात की, वह अच्छी तरह उबर रहे हैं. श्रेयस ने भी रिहैबिलिटेशन शुरू कर दिया है जो शानदार है."

'2027 विश्व कप दूर नहीं'

सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने की वजह से अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे युवा तेज गेंदबाज़ों के लिए यह सीरीज बड़ा मौका है. मोर्कल ने कहा,"अर्शदीप, हर्षित और प्रसिद्ध के लिए यह बेहतरीन मौका है. वे एक बेहतरीन बल्लेबाजी लाइनअप का सामना करेंगे. यह देखना दिलचस्प होगा कि वे दबाव कैसे संभालते हैं, डेथ ओवर कैसे फेंकते हैं और विकेट कैसे लेते हैं. सफेद गेंद का क्रिकेट विकेट लेने के बारे में है."

कोहली-रोहित की 2027 विश्व कप में वापसी के बारे में पूछने पर मोर्कल ने कहा कि अनुभव हमेशा अमूल्य होता है. उन्होंने कहा,"मैं हमेशा कहता हूं कि अनुभव आपको कहीं और नहीं मिलता. उन्होंने ट्रॉफियां जीती हैं, बड़े टूर्नामेंट खेले हैं. अगर वे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हैं तो 2027 विश्व कप दूर नहीं है."

यह भी पढ़ें: IND vs SA ODI Series: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड?

यह भी पढ़ें: Ayush Mhatre: कप्तानी मिलते ही आयुष म्हात्रे ने उगली आग, 49 गेंदों में ठोका धुआंधार शतक, मुंबई ने विदर्भ को 7 विकेट से हराया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Morne Morkel, India, South Africa, Cricket, Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma
Get App for Better Experience
Install Now