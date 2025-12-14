IND vs SA 3rd T20I: वरुण चक्रवर्ती के निशाने पर मेगा रिकॉर्ड, बुमराह, अर्शदीप अब छूट जाएंगे पीछे

Varun Chakravarthy Record: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार को धर्मशाला में खेला जाना है. भारतीय टीम के रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती इस मुकाबले में टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज गति से 50 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बन सकते हैं. वरुण चक्रवर्ती ने 31 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 49 विकेट हासिल किए हैं. धर्मशाला टी20 उनके करियर का 32वां मैच होगा. अगर वह 1 विकेट लेने में भी कामयाब होते हैं, तो उनके विकेटों की संख्या 50 हो जाएगी. वह टी20 में 50 विकेट लेने वाले भारत के 12वें गेंदबाज बन जाएंगे.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले 2 टी20 मैचों में वरुण ने 4 विकेट हासिल किए हैं. इस प्रदर्शन को देखते हुए पूरी संभावना है कि धर्मशाला में वह 50 विकेट का आंकड़ा छू सकते हैं. भारत की तरफ से सबसे तेज 50 टी20 विकेट लेने का रिकॉर्ड कुलदीप यादव के नाम है. कुलदीप ने 30 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी. अर्शदीप सिंह ने 33, रवि बिश्नोई ने 33, युजवेंद्र चहल ने 34, और जसप्रीत बुमराह ने 41 मैचों में 50 विकेट लिए थे.

पांच टी20 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. कटक में खेले गए पहले टी20 में भारतीय टीम ने 101 रन से जीत हासिल कर सीरीज में बढ़त बनाई थी. मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 51 रन से हराकर वापसी की. धर्मशाला वाले मुकाबले में जीत दर्ज कर दोनों ही टीमें बढ़त बनाते हुए सीरीज में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी.

भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता कप्तान सूर्यकुमार यादव और उप कप्तान शुभमन गिल की फॉर्म है. दोनों ही बल्लेबाज लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म हैं. इनकी लगातार असफलता का असर टीम पर पड़ रहा है. धर्मशाला में इन दोनों पर निगाहें होंगी. अगर इनका बल्ला नहीं चला तो भारतीय टीम की मुश्किलें इस मैच में बढ़ सकती हैं.

यह भी पढ़ें: कौन है सताद्रु दत्ता? लियोनल मेस्सी ने GOAT टूर के आयोजक, कोलकाता में हुए बवाल के बाद गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: IND vs SA 3rd T20I: हार्दिक पांड्या के निशाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास, खास क्लब में लेंगे एंट्री