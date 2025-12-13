विज्ञापन
IND vs SA 3rd T20I: भारतीय XI में होने जा रहा बड़ा बदलाव? तीसरे मुकाबले की दोनों टीमों पर नजर दौड़ा लें, जानें पिच और मौसम भी

India vs South Africa: दूसरे टी20 में हार के बाद और खिलाड़ियों के बहुत ही खराब प्रदर्शन के बाद हेड कोच गौतम गंभीर बहुत ही ज्यादा खफा थे, तो वहीं फैंस भी खुश दिखाई नहीं पड़े थे

South Africa in India in 2025: कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए हालात चुनौती भरे हैं

हाल ही में दूसरे टी20 मैच में 51 रन से हारने के बाद टीम सूर्यकुमार पांच टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे और अहम मुकाबले में रविवार को धर्मशाला में भिड़ेगी. भारत के पिछले 17 मैचों में यह सिर्फ तीसरा ही मौका रहा, जब उसे हार का मुंह देखना पड़ा. लेकिन इससे ज्यादा जिस अंदाज में बल्लेबाजों ने हथियार डाले, वह कहीं ज्यादा फैंस और पूर्व दिग्गजों को चुभ रहा है. खासतौर पर ऐसे समय, जब विश्व कप के सफर में आगे बढ़ने की दिशा में सिर्फ और सिर्फ 9 ही मैच बाकी बचे हैं. भारत के लिए यह मुकाबला एक बार फिर से मेहमानों पर बढ़त बनाने और मनोवैज्ञानिक लिहाज से बहुत ही अहम होने जा रही है.  

धर्मशाला में बदलने जा रहे मौसमी हालात

जमीं तल से खासी ऊंचाई पर होने और इस मौसम में यहां के हालात पूरी तरह बदलने जा रहे हैं. इस बार हालात पेसरों के अनुकूल ज्यादा हैं. तेज हवाएं पहले दो मैचों की तुलना में  ज्यादा पड़ेगी, तो ओस भी ज्यादा गिरेगी. ठंड के इस महीने के दौरान यहां सुबह और शाम ठंड के साथ कोहरा भी देखने को मिल सकता है. ठंड शरीर को खासी जमा देने वाली है. ऐसे में खिलाड़ियों के शरीर पर स्वेटर दिखाना लाजिमी है. यहां पर तापमान माइनस में भी देखने को मिल सकता है. शाम को तापमान 9 से 14 डिग्री के बीच जा सकता है. वैसे कल शाम ही हल्की बारिश की भी भविष्यवाणी की गई है. लेकिन बारिश से ज्यादा दोनों टीमों के लिए चिंता की बात पूरे साढ़े तीन घंटे के दौरान पड़ने वाली ओस और इसकी काट है.

धर्मशाला की पिच का हाल जान लें

इस मैदान पर स्कोर का बचाव करना टीमों के लिए टेढ़ी खीर सहा है. खेले गए अभी तक 5 मैचों में परिणाम उन टीमों के पक्ष में रहा, जिन्होंने लक्ष्य का पीछा किया. मतलब साफ है कि टॉस की भूमिका यहां बॉस बनाने जैसी होने जा रही है. और जो भी टीम टॉस जीतेगी, समझो 70 प्रतिशत मैच उसके पाले में है. पहले भी और अभी भी हालात यहां पेसरों को मदद करने जा रहे हैं. चलिए आप रविवार को धर्मशाला में खेलने जा रही दोनों टीमों की XI पर गौर फरमा लीजिए:

भारत: 1. सूर्यकुमार यादव 2. अभिषेक शर्मा, 3. शुभमन गिल 4. तिलक वर्मा 5. जितेश शर्मा (विकेटकीपर) 6. हार्दिक पांड्या 7. शिवम दुबे 8. अक्षर पटेल 9. अर्शदीप सिंह 10. वरुण चक्रवर्ती 11. जसप्रीत बुमराह

दक्षिण अफ्रीका: 1. एडेन मार्करम (कप्तान) 2. क्विंटन डिकॉकन 3. ट्रिस्टियन स्टब्बस/रीजा हेंड्रिक्स 4. डेविड मिलर 5. डोनोवान फरेरा 6. डेवाल्ड ब्रेविस 7. मार्को जानसेन 8. जॉर्ज लिंडे/केशव महाराज 9. लुंगी एंगिडी/कॉर्बिन बॉर्श 10. ओटने बार्टमै 11. एनरिच नॉर्किया/लुथो सिपामला
 

