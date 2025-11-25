IND vs SA: 'शॉकिंग है यह', गुवाहाटी टेस्ट में ऋषभ पंत की इस गलती को देखकर अश्विन हुए आगबबूला

Ashwin on Rishabh Pant: शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी कर रहे पंत, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में न सिर्फ बल्ले से असफल रहे बल्कि कप्तान के तौर पर भी विफल नजर आए हैं. टेस्ट मैच में उनके स्ट्रेटेजिक फैसलों की भी काफी आलोचना हो रही है, यही कारण है कि गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन पंत की फील्ड प्लेसमेंट और बॉडी लैंग्वेज को देखकर, भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी दुखी हैं. अश्विन, दूसरे टेस्ट के चौथे दिन पंत की बॉडी लैंग्वेज देखकर खुश नहीं थे. अश्विन ने X पर लिखा, "मुझे सच में उम्मीद है कि हम दूसरी इनिंग में बैटिंग करते हुए वापसी कर सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को लेकर मैदान पर जो इशारे मिल रहे हैं, वे बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं" अश्विन का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

I really hope we can bounce back while batting in the 2nd innings, but the indications on the field with respect to body language 💔. #indvsa pic.twitter.com/Iui9dSsQTD — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) November 25, 2025

गुवाहाटी टेस्ट में पंत पहली बार सबसे लंबे फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन पहली पारी में उनकी गैर-जिम्मेदाराना बैटिंग ने टीम को मुश्किल में डाल दिया था. पहली पारी में, पंत को मार्को जेनसन ने आउट कर दिया था. पंत ने मुश्किल समय में गैर-जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया था, जिसको लेकर हर तरफ पंत की आलोचना हो रही है.

वहीं, टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कमजोर हल्की पड़ गई है. ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भारत पर 450 से ज्यादा रन की लीड हासिल कर ली है. बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, एशिया में चौथी पारी में 400+ रन का टारगेट कभी भी सफलतापूर्वक चेज़ नहीं किया गया है. ऐसे में भारत के लिए इस टेस्ट मैच को बचाना मुश्किल हो सकता है. यदि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को ड्रा भी करती है तो सीरीज 1-0 से हराएगी. इससे पहले पिछले साल न्यूजीलैंड ने भारत को उसके घर पर 3-0 से सीरीज में पटखनी दी थी.