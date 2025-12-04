IND vs SA, 2nd ODI: ओपनिंग से नंबर 4 पर बैटिंग कराने का फैसला किसका था, ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया

Ruturaj Gaikwad on Gautam Gambhir: रायपुर वनडे में भारतीय टीम को हार जरूर मिली लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने वनडे में अपना पहला शतक ठोककर इतिहास रच दिया. गायकवाड़ ने 105 रन की पारी खेली. अपनी पारी में गायकवाड़ ने 83 गेंद का सामना किया. ऋतुराज ने 12 चौके और दो छक्के लगाने में सफल रहे. ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे वनडे में नंबर 4 पर बैटिंग करने आए थे. नंबर 4 पर आकर ऋतुराज ने शानदार शतकीय पारी खेली और अपनी जगह इस बल्लेबाजी क्रम पर लगभग पक्की कर ली है. अब ऋतुराज गायकवाड़ ने नंबर 4 पर भेजे जाने को लेकर रिएक्ट किया है और बताया है कि कोच गौतम गंभीर का ही यह फैसला था कि उन्हें नंबर 4 पर बैटिंग करने का मौका मिला.

"ODI फ़ॉर्मेट में, जब मैं ओपनिंग कर रहा था, तब भी मैं हमेशा 40-45 ओवर तक बैटिंग करना चाहता था और उसके बाद फ़ायदा उठाना चाहता था. मुझे पता है कि 11-40 ओवर कैसे खेलने हैं और स्ट्राइक रोटेट कैसे करनी है, अपने बाउंड्री ऑप्शन कैसे ढूंढने हैं. यह बस पहली 10-15 बॉल अच्छी तरह से खेलने और प्रोसेस बनाए रखने के बारे में था. जब भी मैं सेट होता हूं, मैं इसे लंबा करने की कोशिश करता हूं."

गायकवाड़ ने आगे कहा, "मैं विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था और मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थीं. मैंने सोचा कि इस साल, मैं लगातार रन बनाने के बारे में सोच रहा हूं, चाहे वह क्लब क्रिकेट हो, व्हाइट-बॉल हो या रेड-बॉल क्रिकेट. अगर मुझे मौका मिलता है, तो ठीक है, वरना, फिर भी ठीक है."

गायकवाड़ ने हेड कोच गौतम गंभीर के मैसेज के बारे में बताया, जब उन्होंने ओपनिंग से नंबर 4 पर स्विच किया, गायकवाड़ ने कहा, "मुझे बताया गया था कि मैं इस सीरीज़ में नंबर चार पर बैटिंग करूंगा और मुझे अपने गेम का मज़ा लेने के लिए हिम्मत दी गई. मुझे लगता है कि मैनेजमेंट से इतना भरोसा मिलना मेरे लिए खुशी की बात है. उम्मीद है, मैं आखिरी मैच में भी अच्छा कर पाऊंगा. कोच ने मुझसे गेम का मज़ा लेने और अपना नैचुरल गेम खेलने के लिए कह था."