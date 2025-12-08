IND vs SA 1st T20I: गिल ने कब, कैसे, कहां देखा टॉप पर पहुंचने का ख्वाब, फिट होकर लौटे हैं कप्तान शुभमन

India vs South Africa 1st T20I, Shubman Gill: गिल फिट होकर लौट आये हैं. लेकिन तीन हफ़्ते कप्तान शुभमन गिल का मैदान से बाहर रहना टीम इंडिया को बेहद खल गया. टेस्ट में टीम इंडिया की हार की चाहे कितनी भी वजहें रहीं हों, कप्तान शुभमन गिल का इंजरी को कोच गौतम गंभीर ने टीम की हार की बड़ी वजह बताया. टेस्ट सीरीज़ में टीम इंडिया की 0-2 से हार के बाद टीम मैनेजमेंट और ख़ासकर गौतम गंभीर की तीखी आलोचना हुई. गंभीर ने प्रोटियाज़ के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में टीम इंडिया की 2-1 से जीत के बाद गिल की इंजरी पर तो बोले ही, इसे लेकर मीडिया और एक्सपर्ट्स पर भी निशाना साधा.

'मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूं'

कटक में मंगलवार से शुरू होने वाली टी-20 सीरीज़ से पहले BCCI ने अपने ट्विटर हैंडल से 'X' पर कप्तान शुभमन गिल के जिम सेशन का एक वीडियो और इंटरव्यू पोस्ट किया है. गिल इस वीडियो में कह रहे हैं,"मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूं. उस दिन से लेकर अबतक मैंने कई स्किल सेशन और कुछ ट्रेनिंग सेशन किए. अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूं." उपकप्तान गिल की वापसी टीम इंडिया के लिए बड़े राहत की बात है.

वर्ल्ड क्लास मशीनों से मिली मदद

BCCI के पोस्ट किये गये ताज़ा वीडियो में गिल, जिम में ट्रेनिंग करते, मैदान पर भागते और नेट्स पर बल्लेबाज़ी करते नज़र आ रहे हैं. इस दौरान गिल ने बेंगलुरु के NCA में (सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस) की सुविधाओं की भी तारीफ़ की जिसकी वजह से वो फ़ौरन ठीक हो पाए हैं. गिल कहते हैं,"रिकवरी से लेकर ट्रेनिंग तक के लिए ये किसी भी एथलीट के लिए ये स्वर्ग जैसा ही है. आपको फ़िज़िकली या मेंटली बेहतर होना हो तो आप इससे बेहतर सुविधाओं की नहीं सोच सकते. यहां आपके लिए ऑक्सीजन चैंबर है, और क्रायो जैसी सुविधाएं हैं."

गिल कहते हैं कि बड़ी बात ये भी है कि यहां एथलीटों के लिए जितनी सुविधाएं और मशीन हैं उनके बारे में वो खुद भी अच्छी तरह नहीं जानते.

जब गिल ने जूनियर लेवल पर देखा सपना

कप्तान गिल कहते हैं कि अंडर-14 और अंडर 17 के दौरान भी कोई खिलाड़ी NCA था तो उसका रुतबा क्रिकेट सर्किट में बढ़ जाता था. वो ये भी बताते हैं कि अंडर 16 के राज्यों के टूर्नामेंट में तकरीबन 200 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जिनमें से सिर्फ़ 25-30 खिलाड़ियों को ही NCA आने का मौक़ा मिल पाता है. हम सभी यहां आने की ख़्वाहिशें रखते थे ताकि यहां ट्रेनिंग का मौक़ा मिल सके.

गिल कहते हैं,"आप जब यहां आते हैं तो आपको पता होता है कि आप टॉप के क्रीम (cream) खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं और आपके पास आगे टॉप लेवल पर पहुंचने का स्किल है. यहां आपके पास टॉप लेवल के कोच, फ़िज़ियो और ट्रेनर होते हैं. लेकिन आप कितना यहां कि सुविधाओ का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर पाते हैं, ये अहम हो जाता है."