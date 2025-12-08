IND vs SA LIVE Streaming, 1st T20I: कितने बजे शुरू होगा भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच, कहां देख पाएंगे लाइव, जानें डिटेल

- विश्व कप से पहले भारत दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ कुल दस टी20 मैच खेलेगा और संयोजन पर काम करेगा.
- भारत ने पिछले टी20 विश्व कप में लगातार आठ मैच जीतकर खिताब जीता और तब से 26 मैच तक अपनी जीत का आंकड़ा बढ़ाया है
- शुभमन गिल गर्दन की समस्या के बाद वापसी कर रहे हैं, पर उनके कार्यभार प्रबंधन पर विशेष नजर रखी जाएगी.
IND vs SA LIVE Telecast: शुभमन गिल और हार्दिक पंड्या की वापसी से मजबूती हासिल करने वाली मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन भारतीय टीम मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के पहले मैच के साथ अगले साल स्वदेश में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी तैयारियों की शुरुआत करेगी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली यह सीरीज फरवरी में होने वाले विश्व कप के लिए भारत की औपचारिक तैयारी का आगाज है. विश्व कप से पहले भारतीय टीम 10 टी20 मैच खेलेगी. दक्षिण अफ्रीका के बाद वह न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पांच मैच की सीरीज खेलेगी. विश्व कप में भारत अपना पहला मैच सात फरवरी को वानखेड़े में अमेरिका के खिलाफ खेलेगा.
भारतीय टीम इन दोनों सीरीज में स्पष्ट नजरिये के साथ उतरेगी जिसमें इसका मुख्य लक्ष्य विश्व कप से पहले खिलाड़ियों की भूमिका तय करना और उपयुक्त संयोजन तैयार करना होगा. पिछले साल विश्व कप जीतने के बाद से भारत ने टी20 में दमदार प्रदर्शन किया है. विश्व कप में उसने लगातार आठ मैच जीतकर खिताब जीता था. तब से भारत ने अपनी जीत का आंकड़ा 26 मैच तक पहुंचा दिया है जिसमें एशिया कप में लगातार सात मैच जीतना भी शामिल है. इस बीच भारतीय टीम को केवल चार मैच में हार मिली.
इस अवधि में भारतीय टीम ने कोई टी20 सीरीज नहीं हारी है और अब उसका लक्ष्य उस टीम के खिलाफ अपनी धार को और अधिक मजबूत करना होगा जिसे उसने टी20 विश्व कप फाइनल में हराया था. गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में गर्दन में अकड़न के कारण बाहर हो जाने के बाद वापसी कर रहे हैं. पिछले आईपीएल से लगातार क्रिकेट खेलने के कारण और भारत के आगामी व्यस्त सत्र को देखते हुए उनके कार्यभार प्रबंधन पर कड़ी नजर रखी जाएगी.
कब और कहां होगा मुकाबला
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबस से कटक के बाराबती स्टेडियम में होना है.
कितने बजे शुरू होगा मुकाबला
यह मुकाबला शाम सात बजे शुरू होगा. मैच का टॉस 6:30 बजे होगा.
कहां देख पाएंगे लाइव
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स के पास है. स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर मैचों देख पाएंगे. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.
ऐसी हैं दोनों टीमें
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.
दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्क्रम (कप्तान), ओटिनिल बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, डोनोवन फेरेरिया, रीज़ा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्किया, ट्रिस्टन स्टब्स.
