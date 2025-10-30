विज्ञापन
IND vs RSA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में लंच से पहले होगी चाय, जानें क्या है वजह, शेड्यूल, टाइमिंग भी जान लें

India vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका की टीम इसी महीने भारत टेस्ट सीरीज खेलने आ रही है, लेकिन BCCI ने इतिहास में पहली बार चौंकाने वाला फैसला लिया है.

IND vs RSA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में लंच से पहले होगी चाय, जानें क्या है वजह, शेड्यूल, टाइमिंग भी जान लें
पिछले दिनों भारत से सीरीज गंवाने के बाद टीम गिल की अगली चुनौती दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ है

India vs South Africa: पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने वाली टीम गिल अपना अगला अभियान इसी महीने भारत दौरे पर आने वाली दक्षिण अफ्रीका (Ind vs Rsa) के खिलाफ करेगी. लेकिन गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में कई सालों से चली आ रही  परंपरा के उलट लंच से पहले चायकाल का ऐलान होगा. चली आ रही टेस्ट परंपरा के अनुसार अभी तक पहले टॉस, खेल की शुरुआत, लंच, चाय और खेल की समाप्ति..इसी तरह दिन के खेल का  संचालन होता रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में लंच से पहले चायकाल होगा. 

इस वजह से लिया गया फैसला

निश्चित तौर पर आप इस खबर से हैरान होंगे, लेकिन यह फैसला तुलनात्मक रूप से पूर्वत्तर भारत में सूर्य के जल्द ही अस्त होने के कारण लिया गया है. इसी वजह से BCCI ने न केवल चायकाल को लंच से पहले आयोजित करने का फैसला किया, बल्कि दिन के खेल के समय में भी बदला किया गया है. 

प्रति दिन इस टाइमिंग से होगा मैच का संचालन

सूर्य जल्द अस्त होने का कारण भारत में टेस्ट मैचों के  सामान्य टाइमिंग से करीब  आधा खंटा पहले 9:00 बजे रहेगी. इसका मतलब है कि टॉस भी आधा घंटा पहले हो जाएगा. पहले सेशन का खेल 9 बजे से 11 बजे तक चलेगा, तो चायकाल सुबह 11 से लेकर 11:20 तक रहेगा. वहीं, दूसरे सेशन का खेल 11:20 से लेकर 1:20 और आखिरी सेशन का खेल 2 बजे से 4 बजे तक खेला जाएगा.  बोर्ड के सूत्र ने कहा, 'यह फैसला जल्द ही सूर्यास्त होने के कारण लिया गया है. यह पहला मौका होगा, जब टी का आयोजन लंच से पहले होगा क्योंकि इस फैसले से हमें मैदान पर अतिरिक्त खेल संचालन के लिए समय बचाने में मदद मिलेगी'

टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम इस प्रकार है:

पहला टेस्ट          जगह                  तारीख

पहला टेस्ट         कोलकाता           14 से 18 नवंबर    

दूसरा टेस्ट      गुवाहाटी                  22 से 25 नवंबर 


 

