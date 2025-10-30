विज्ञापन
IND vs RSA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम का ऐलान जल्द, तीसरे पेसर को लेकर बड़ा सवाल, इन 3 के बीच मुकाबला

Ind v Rsa: हाल ही में रणजी ट्रॉफी के शुरुआती दो दौर के मैचों के बाद तीसरे पेसर का गणित एकदम उलझ कर रह गया है. मुकाबला बहुत ही रोचक हो चला है.

South Africa in India in 2025: जसप्रीत बुमराह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं

India vs South Africa: अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली  दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारियों का आगाज हो  गया है. वीरवार को भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए (Ind A vs Rsa A) के बीच बेंगलुरु में शुरू हुए चारिदनी अनऑफिशियल टेस्ट के साथ ही चयन का गणित भी शुरू हो गया है. दक्षिण अफ्रीका की टीम  का ऐलान दो टेस्ट मैचों के लिए हो ही गया है. टेंबा बवुमा की बतौर कप्तान वापसी हुई है. जल्द ही भारतीय टीम का ऐलान भी होगा और फैंस और पंडितों के बीच चर्चा शुरू हो चुकी है. अब सीरीज मजबूत टीम के खिलाफ होने जा रही है, तो जाहिर है कि टीम वैसी नहीं होगी, जो विंडीज के खिलाफ खेली थी. टीम को लेकर सबसे बड़ा सवाल पेस अटैक को लेकर है कि इसमें कौन-कौन रहेगा? 

ये दो पेसर तो पक्के हैं!

हाल ही में वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से दूर रखे गए जसप्रीत बुमराह फिर से टी20 टीम का हिस्सा हैं. पांच मैचों की सीरीज में भी बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट का ध्यान रखा ही जाएगा, लेकिन टेस्ट टीम में वह और मोहम्मद सिराज तो एकमद पक्के हैं. विंडीज के खिलाफ तीसरे पेसर प्रसिद्ध कृष्णा थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. ऐसे में तीसरे पेसर के लिए मुकाबला एक नहीं, बल्कि कई पेसरों के बीच है. 

इन 2 पेसरों के बीच एक जगह के लिए मुकाबला

यह सही है कि विंडीज के खिलाफ टीम में तीसरे पेसर प्रसिद्ध कृ्ष्णा थे, लेकिन रणजी ट्रॉफी में मोहम्मद शमी और नई जम्मू-कश्मीर एक्सप्रेस कहे जा रहे आकिब नबी के प्रदर्शन ने मुकाबले को कड़ा कर दिया है. आकिब नबी दो ही मैचों से 17 विकेट लेकर टॉप पर हैं, तो इतने ही मैचों से 15 विकेट लेकर अनुभवी मोहम्मद शमी तीसरे नंबर पर. यहां पर सबसे बड़ा सवाल प्रदर्शन से मोहम्मद शमी ने ही पैदा कर दिया है.  

