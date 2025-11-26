IND vs RSA: 'बहुत ही निराश', कैफ ने अप्रत्यक्ष रूप से गंभीर पर किया वार, बीसीसीआई की नीति सवाल, फैंस ने किया समर्थन

गुवाहाटी में टीम इंडिया के 2-0 से सफाए के बाद करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ-साथ पूर्व दिग्गज बहुत ही ज्यादा हैरान हैं. किसी के लिए भी गुवाहाटी में एक अच्छी और मनचाही पिच पर 408 रनों की हार को पचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है. हमेशा की तरह ही इस हार पर भी पूर्व क्रिकेटर कैफ ने गुस्से का इजहार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. पूर्व बल्लेबाज ने अप्रत्यक्ष रूप से हेड कोच गौतम गंभीर पर वार करते हुए बीसीसीआई को भी लपेटे में ले लिया है.
कैफ ने हार के लिए अप्रत्यक्ष रूप से गौतम गंभीर पर वार करते हुए सही नजरिया न होने और बहुत ज्यादा चयन में कांट-छांट होने की बात कही. वहीं, पूर्व बल्लेबाज ने बड़ी बात बोलते हुए कहा कि घरेलू मैचों में हम पेसरों की मददगार पिच बनाते हैं, लेकिन जब टेस्ट आता है, ये टर्निंग ट्रैक में तब्दील हो जाते हैं.
Utterly disappointed to see second white wash at home. No stability, no vision, no plan. Too much chopping and changing. We play on green track in domestic but have turners for Tests. Few batsmen with Test temperament. India needs to rethink their Test strategy at home.— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 26, 2025
कैफ ने X पर लिखा, 'घर में दूसरा सफाया देखकर मैं बहुत ही निराश हूं. कोई स्थिरता नहीं, कोई द्रष्टि नहीं और कोई योजना नहीं. बहुत ही ज्यादा कांट-छांट और बदलाव. हम घरेलू क्रिकेट में ग्रीन पिचों पर खेलते हैं,लेकिन टेस्ट में टर्निंग ट्रैक बनवाते हैं. कुछ ही बल्लेबाजों के पास टेस्ट का टेम्प्रामेंट है. भारत को अपने घर में टेस्ट रणनीति को लेकर फिर से विचार करने की जरूरत है.'
फैंस कैफ के बयान पर खासी गंभीर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं
When u play test with t20 team and expect to win the series..we have so many good test players and they are not getting chance ..i mean not even a single new player have that kind of temperament..i hope selectors need to re-think about it..— virat kholi fan (@UmarRiaz01) November 26, 2025
ये भाई साहब बहुत ही गंभीर क्रिकेटप्रेमी हैं.
Wondering why we scrapped CAC, it was most needed now.— Naishadh Jhaveri (@naishadhjhaveri) November 26, 2025
यह भी एक विचार है फैन का
Leadership vacuum, we need a stable head and a leader driving it. We miss Hitman vibes in the dressing room dearly.— Akshay Shah - Founder CEO, iWebTechno | GenZDealZ (@AkshayiWeb) November 26, 2025
