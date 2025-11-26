विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs RSA: 'बहुत ही निराश', कैफ ने अप्रत्यक्ष रूप से गंभीर पर किया वार, बीसीसीआई की नीति सवाल, फैंस ने किया समर्थन

India vs South Africa: टीम इंडिया के सफाए के बाद पूर्व क्रिकेटरों में बहुत ज्यादा गुस्सा है. मोहम्मद कैफ उन चुनिंदा खिलाड़ियों में जो एकदम खुलकर खरी-खरी बोल रहे हैं

Read Time: 2 mins
Share
IND vs RSA: 'बहुत ही निराश', कैफ ने अप्रत्यक्ष रूप से गंभीर पर किया वार, बीसीसीआई की नीति सवाल, फैंस ने किया समर्थन
India vs South Africa, 2nd Test:

गुवाहाटी में टीम इंडिया के 2-0 से सफाए के बाद करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ-साथ पूर्व दिग्गज बहुत ही ज्यादा हैरान हैं. किसी के लिए भी गुवाहाटी में एक अच्छी और मनचाही पिच पर 408 रनों की हार को पचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है. हमेशा की तरह ही इस हार पर भी पूर्व क्रिकेटर कैफ ने गुस्से का इजहार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. पूर्व बल्लेबाज ने अप्रत्यक्ष रूप से हेड कोच गौतम गंभीर पर वार करते हुए बीसीसीआई को भी लपेटे में ले लिया है.

कैफ ने हार के लिए अप्रत्यक्ष रूप से गौतम गंभीर पर वार करते हुए सही नजरिया न होने और बहुत ज्यादा चयन में  कांट-छांट होने की बात कही. वहीं, पूर्व बल्लेबाज ने बड़ी बात बोलते हुए कहा कि घरेलू मैचों में हम पेसरों की मददगार पिच बनाते हैं, लेकिन जब टेस्ट आता है, ये टर्निंग ट्रैक में तब्दील हो जाते हैं. 

कैफ ने X पर लिखा, 'घर में दूसरा सफाया देखकर मैं बहुत ही निराश हूं. कोई स्थिरता नहीं, कोई द्रष्टि नहीं और कोई योजना नहीं. बहुत ही ज्यादा कांट-छांट और बदलाव. हम घरेलू क्रिकेट में ग्रीन पिचों पर खेलते हैं,लेकिन टेस्ट में टर्निंग ट्रैक बनवाते हैं. कुछ ही बल्लेबाजों के पास टेस्ट का टेम्प्रामेंट है. भारत को अपने घर में  टेस्ट रणनीति को लेकर फिर से विचार करने की जरूरत है.'

फैंस कैफ के बयान पर खासी गंभीर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं 

ये भाई साहब बहुत ही गंभीर क्रिकेटप्रेमी हैं.

यह भी एक विचार है फैन का

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mohammad Kaif, India, South Africa, India Vs South Africa 11/22/2025 Insa11222025259042, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com