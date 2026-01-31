IND U19 vs PAK U19: आंखों में चमक...जब सचिन तेंदुलकर ने VIDEO कॉल करके दिया गुरु मंत्र तो ऐसा था वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन

Vaibhav Suryavanshi: महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अंडर-19 विश्व कप में हिस्सा ले रही भारतीय टीम के खिलाड़ियों से पाकिस्तान के खिलाफ अहम सुपर सिक्स मुकाबले से पहले वर्चुअल बातचीत की.इंग्लैंड ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. इसके बाद रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला और भी महत्वपूर्ण हो गया है. सुपर सिक्स ग्रुप बी से नॉकआउट चरण में सिर्फ एक ही टीम जगह बना पाएगी. बीसीसीआई ने ‘एक्स' पर वर्चुअल मुलाकात की तस्वीरों के साथ एक पोस्ट में कहा,‘‘यह अनुभव बेहद महत्वपूर्ण रहा जिसमें अगली पीढ़ी को लगातार बदलते खेल में सफलता और लंबे करियर के लिए अहम जानकारियां और दृष्टिकोण मिला. ''

बीसीसीआई ने आगे कहा कि यह बातचीत ‘महज तकनीकी कौशल और फिट रहने तक सीमित नहीं थी बल्कि इसमें एकाग्रता बनाए रखने, अनुशासन, विनम्रता और सफलता के बावजूद जमीन से जुड़े रहने के महत्व पर भी जोर दिया गया. '' तेंदुलकर के नाम 1992 से 2011 के बीच सबसे अधिक आईसीसी क्रिकेट विश्व कप खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने इनमें 45 मैच में 2,278 रन बनाकर सर्वाधिक कुल रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. वह 6 विश्व कप टूर्नामेंट खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं और उन्होंने 2011 का विश्व कप जीतकर अपने शानदार करियर का समापन किया.



The India Under 19 team playing in the ongoing Under 19 World Cup had a virtual interaction with the legend of World Cricket, Mr. Sachin Tendulkar.



In what was an invaluable experience, the next generation got insights and perspectives on the important ingredients for success… pic.twitter.com/hFp4fCYlby — BCCI (@BCCI) January 30, 2026

With the Indian U19 team in Zimbabwe for the #U19WorldCup⏱️ Hungry, focused and eager to learn. Embracing the challenge, growing with every session and proud to represent the country on the world stage👍 @BCCI pic.twitter.com/V6Hk1ptE5a — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 30, 2026

सचिन से गुरु मंत्र लेते हुए ऐसा था वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बड़े मन से सचिन की बातें सुन रहे थे. उनकी तस्वीर को देखकर ऐसा ही लग रहा है. जब सचिन अंडर 19 खिलाड़ियों से बात रह रहे थे तो वैभव के चेहरे पर चमक झलक रही थी.

Thank you @sachin_rt for taking the time to interact with the U19 boys. Your experiences and perspective had a powerful impact. They were clearly inspired and motivated. These are lessons they will carry with them for a long time and they are truly grateful🙏 https://t.co/wLYgcjo2QJ — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 31, 2026

बता दें कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में सुपर 6 में 1 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच सुपरहिट मुकाबला खेला जाएगा. अबतक अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 11 मैच हुए हैं जिसमें 5-5 मैच दोनों टीमें जीती है. ऐसे में 1 फरवरी को होने वाला यह मैच काफी अहम होने की उम्मीद है.