IND vs PAK U19 Asia Cup Final: क्या फाइनल को लेकर है कोई रिजर्व-डे, बारिश के कारण रद्द हुआ मैच तो कौन बनेगा चैंपियन

India U19 vs Pakistan U19 Asia Cup Final, Dubai Weather Forcast: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला जाना है. यह मुकाबला आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर आयोजित होगा, जहां टीम इंडिया ने सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा था. 8 बार की अंडर 19 एशिया कप चैंपियन भारत इस तरह के 'हाई वोल्टेज मैच' खेलने का आदी है. टीम इंडिया ने अपने पहले मुकाबले में यूएई के खिलाफ 234 रन से जीत हासिल की. इसके बाद पाकिस्तान को 90 रन से हराया. टीम इंडिया ने मलेशिया के विरुद्ध 315 रन से जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जहां श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा. हालांकि, फैंस की चिंता बारिश को लेकर है. बीते दिनों लाल सागर की ओर से सतही निम्न दबाव प्रणाली के विस्तार के कारण यूएई में अस्थिर मौसम की स्थिति बनी. इस दौरान गुरुवार, शुक्रवार को काफी बारिश हुई. शानिवार को थोड़ी राहत मिली, लेकिन शानिवार को भी कुछ बारिश हुई है.

सेमीफाइनल हुआ 'टी20'

भारत और श्रीलंका के बीच शुक्रवार को सेमीफाइनल हुआ था. गीले आउट फील्ड के चलते मुकाबला सिर्फ 20 ओवरों का हुआ. एक समय लग रहा था कि मैच रद्द हो जाएगा, लेकिन फिर ग्राउंड मैन ने कड़ी मेहनत करके ग्राउंड को खेल के लिए रेडी किया. सिर्फ भारत-श्रीलंका नहीं, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुआ दूसरा सेमीफाइनल भी 27-27 ओवरों का हुआ था.

फाइनल के लिए नहीं है कोई रिजर्व-डे

फाइनल मुकाबले के लिए कोई रिजर्व-डे नहीं है. ऐसे में अधिकारियों की पूरी कोशिश होगी कि कम से कम 20-20 ओवरों का मैच हो. मुकाबले के परिणाम के लिए जरूरी है कि दोनों टीमें कम से कम 20-20 ओवर खेलें.

अगर रद्द हुआ फाइनल तो

अगर बारिश के कारण फाइनल मुकाबला रद्द कर दिया जाता है तो भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया जाएगा. टूर्नामेंट के इतिहास में इससे पहले सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब संयुक्त विजेता घोषित किया गया है.

कैसा रहेगा दुबई का मौसम

मौसम के पूर्वानुमान की मानें तो दुबई में रविवार को बारिश नहीं होगी. हालांकि, यह देखना होगा कि शानिवार की बारिश से ग्राउंड को कितना नुकसान हुआ है. रविवार को तापमान 18 डिग्री के आस-पास रह सकता है. पूरे मैच के दौरान धूप खिली रहने की उम्मीद है.

इन खिलाड़ियों पर होगा फोक्स

भले ही आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत इस बात से राहत महसूस कर सकता है कि दूसरे बल्लेबाज एरॉन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान कुंडू के बल्ले से रन आ रहे हैं. टीम को तेज गेंदबाज किशन सिंह और दीपेश देवेंद्रन का साथ मिल रहा है, जबकि स्पिनर खिलन पटेल और कनिष्क चौहान भी उनका साथ दे रहे हैं.

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारतीय टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन और एरोन जॉर्ज.

पाकिस्तानी टीम: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसान, मोमिन कमर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद सय्याम, मोहम्मद शायान (विकेटकीपर), नकाब शफीक और समीर मिन्हास.

