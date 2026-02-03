IND vs PAK T20 WC: पाकिस्तान के बॉयकॉट पर मचा कोहराम, सुनील गावस्कर-अश्विन से लेकर शाहिद अफरीदी-मोहम्मद युसूफ का आया बयान

IND vs PAK T20 WC Boycott Reactions: पाकिस्तान द्वारा T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. इस घोषणा के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पूर्व क्रिकेटरों और दिग्गज खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी लंबे समय से भारत–पाकिस्तान मुकाबले का इंतज़ार करते हैं, जो आमतौर पर सिर्फ ICC या ACC टूर्नामेंट्स में ही देखने को मिलता है. 15 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम को भारत के खिलाफ मैदान में न उतरने की सलाह दी. पाकिस्तान का कहना है कि यह फैसला बांग्लादेश के समर्थन में लिया गया है, जिसे ICC ने टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था.

हालांकि, कई क्रिकेट विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे और भी कारण है. इस फैसले की घोषणा के बाद से ही कई नामी क्रिकेट हस्तियों ने अपनी राय रखी है. पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ ने शुरुआत में इस निर्णय पर निराशा जताई थी, लेकिन आधिकारिक ऐलान के बाद उन्होंने सरकार के रुख का समर्थन किया.

वहीं भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इस पूरे मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया. उनका मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट पहले भी कई बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना फैसला बदलता रहा है और आगे भी ऐसा हो सकता है.

पूर्व खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं इस प्रकार रहीं

शाहिद अफरीदी ने कहा कि उनका हमेशा से मानना रहा है कि राजनीति जहां दीवारें खड़ी करती है, वहीं क्रिकेट उन्हें गिरा सकता है. उन्होंने भारत के खिलाफ मैच न खेलने पर अफसोस जताया, लेकिन साथ ही सरकार के फैसले के साथ खड़े रहने की बात भी कही. अफरीदी ने ICC से निष्पक्षता और ठोस फैसलों की उम्मीद जताई.

मोहम्मद यूसुफ के अनुसार यह फैसला कठिन जरूर है, लेकिन सिद्धांतों के लिहाज़ से जरूरी है. उन्होंने कहा कि खेल में व्यापारिक हितों से पहले मूल्यों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और विश्व क्रिकेट में चुनिंदा देशों के प्रभाव को खत्म किया जाना चाहिए.

सुनील गावस्कर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अगले कुछ दिनों में जब दबाव बढ़ेगा, तो पाकिस्तान अपना फैसला बदल सकता है. उन्होंने इसे पाकिस्तानी क्रिकेट की पुरानी आदत बताया, जहां फैसले अक्सर बदले जाते रहे हैं.

हरभजन सिंह ने ICC से सख्त कदम उठाने की उम्मीद जताई और कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर प्रतिबंध या जुर्माना लग सकता है, साथ ही भविष्य में टूर्नामेंट की मेज़बानी का मौका भी छिन सकता है.

मदन लाल ने इस फैसले को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह बताया और कहा कि इससे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति आगे आकर सही दिशा में सोचेगा.

आर अश्विन ने सवालिया अंदाज़ में पूछा कि अगर भारत और पाकिस्तान नॉकआउट में पहुंचते हैं, तो क्या वहां भी मुकाबला नहीं होगा. उन्होंने इस स्थिति पर तंज कसते हुए इसे “वर्ल्ड टी20 बाय” जैसा बताया.

