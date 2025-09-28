विज्ञापन
IND vs PAK- Final: एशिया कप के फाइनल में यह बल्लेबाज बनाएगा शतक, सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी

Sunil Gavaskar predicts on Asia Cup final 2025: गावस्कर ने शुभमन गिल नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा को लेकर भविष्यवाणी की और बतााया है कि इस बार फाइनल में बाएं हाथ का यह बल्लेबाज शतक जमाने में सफल रहेगा.

Asia Cup 2025 Final: गावस्कर की भविष्यवाणी
  • पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एशिया कप 2025 के फाइनल में अभिषेक शर्मा के शतक लगाने की संभावना जताई है
  • अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ लगातार अच्छी पारियां खेली हैं.
  • गावस्कर ने सूर्यकुमार, तिलक, संजू और पंड्या को भी बड़े मैच में प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए तैयार बताया है
IND vs PAK- Final: एशिया करप 2025 को लेकर सुनील गावस्कर ने भविष्यवाणी की है और उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में शतक लगाने में सफल रह सकता है. गावस्कर (Sunil Gavaskar on Abhishek Sharma)  ने शुभमन गिल नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma ) का नाम लिया है. पूर्व भारतीय दिग्गज को लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा शतक लगाने में सफल रह सकते हैं.  गावस्कर ने अभिषेक को फाइनल में शतक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि वह पहले भी दो बार शतक बनाने से चूक चुके हैं. 

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, "अभिषेक शर्मा, ख़ासकर मौकों को हाथ से नहीं जाने देंगे. वह तीन अर्धशतकों के साथ अच्छी फॉर्म में हैं और एक दुर्भाग्यपूर्ण रन-आउट के बावजूद, जिससे उनका संभावित शतक छूट गया, वह एक और बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे..शायद तीन अंकों का स्कोर भी." एशिया कप 2025 में  अभिषेक ने आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए 74 (पाकिस्तान के खिलाफ), 75 (बांग्लादेश के खिलाफ) और 61 (श्रीलंका के खिलाफ) रन बनाए हैं. 

इसके अलावा गावस्कर ने ये भी कहा कि, अभिषेक के अलावा सूर्यकुमार यादव भी इस बडे़ मैच में अपनी बल्लेबाजी से कमाल कर सकते हैं. पूर्व कप्तान ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "कई प्रमुख खिलाड़ी हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं. सूर्यकुमार यादव के साथ-साथ तिलक वर्मा, संजू सैमसन और हार्दिक पंड्या भी रन बनाने के लिए तैयार हैं. शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन अभी तक वह बड़ा स्कोर नहीं बना पाए हैं जिसकी हम उनसे हाल ही में उम्मीद कर रहे थे. बल्लेबाजी में अभी भी काफी दमखम बाकी है, इसलिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है."

भारत (India Predicted Playing XI):
अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान (Pakistan  Predicted Playing XI):
साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद
 

Sunil Gavaskar, Asia Cup 2025, India, Pakistan, Abhishek Sharma, Cricket
