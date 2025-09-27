बॉबी देओल के पास आने से डरता था परिवार, एक्टर ने याद किया उन दिनों का दर्द, बोले- पापा के पास काम नहीं, मेरा भाई....

फिल्म एनिमल के बाद बॉबी देओल एक बार फिर चर्चा में हैं. बॉबी एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अहम रोल में दिख रहे हैं. चारों ओर उनकी ही चर्चा हो रही है. इस बीच एक्टर ने अपनी शराब की आदत के बारे में बात की और बताया कि वह इस आदत से कितने परेशान हुए और कैसे उबरे. एक्टर ने बताया जब उनके पास फिल्में नहीं थी, तो वह उनका सबसे बुरा समय था. एक्टर ने यह भी खुलासा किया उनका परिवार उनके पास आने से डरता था. इसी वजह से एक्टर ने शराब छोड़ दी और एक साल से उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया है.



घर की कंडीशन पर बोले एक्टर

एक पॉडकास्ट में बॉबी ने अपनी लाइफ के टफ फेज की बातें की. एक्टर ने बताया कि अल्होकल ड्रग्स के मुकाबले बहुत खतरनाक है. एक्टर ने कहा, 'मैं अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूं, मैं उनकी आंखों में डर और प्यार देखता हूं तो, ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन शराब पीता था, बल्कि जब भी पीता था वो मुझसे डरते थे'. एक्टर ने बताया, 'मैं बुरे दौर से गुजर रहा था. मेरे भाई भी मुसीबत में थे. पापा भी काम नहीं कर रहे थे. घर में बहुत टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन भैया ने कभी हम पर आंच नहीं आने दी. उन्होंने मुझसे हमेशा अपना दर्द छुपाया. अब मैं महसूस करता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया?'.



किस वजह से छोड़ी शराब?

बॉबी देओल ने अपनी पत्नी के बारे में बताया कि किस तरह लत से जूझ रहे व्यक्ति के सबसे बुरे रूप का सामना उसके परिवार को करना पड़ता है. उन्होंने कहा, 'सिर्फ आपके सबसे करीबी लोग ही आपके गुस्से और बुरे दौर से रूबरू होते हैं. मेरी पत्नी के लिए यह गुस्सा था, बुरा व्यवहार करना, बेवकूफी भरी बातें कहना'. इसके बाद अभिनेता ने स्वीकार किया कि आखिरकार किस बात ने उन्हें शराब छोड़ने पर मजबूर किया. एक्टर ने कहा, 'शराब आपके साथ यही करती है. यह आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है. आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कह रहे हैं. यह बस गुस्सा है. लोग सोचते हैं कि शराब पीने से आप सच बोल देते हैं. लेकिन यह सच नहीं है. यह आपके अंदर का जो दर्द है वो बाहर आता है और इसीलिए मैंने आखिरकार शराब पीना छोड़ दिया'.

हर बात पर दुनिया को ठहराने लगे थे दोषी

बॉबी देओल ने यह भी बताया कि कैसे शराब की लत ने उन्हें हर चीज के लिए दुनिया को दोषी ठहराने पर मजबूर कर दिया. खासकर अपनी कीमत न समझ पाने के लिए. उन्होंने माना कि इस तरह के विचारों ने उन्हें कमजोर बना दिया क्योंकि वह जज्बाती हैं और शराब ही उनका एकमात्र सहारा बन गई.