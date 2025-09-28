रिलायंस समेत टॉप 10 कंपनियों के मार्केट कैप को 3 लाख करोड़ का झटका, TCS का सबसे बुरा हाल  

देश की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों का मार्केट कैप पिछले सप्ताह 2,99,661.36 करोड़ रुपये घट गया. शेयर बाजारों में जोरदार गिरावट के बीच आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सबसे ज्यादा झटका लगा. पिछले सप्ताह, बीएसई सेंसेक्स 2,199.77 अंक या 2.66 प्रतिशत गिरा.

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का बाजार मूल्यांकन 97,597.91 करोड़ रुपये घटकर 10,49,281.56 करोड़ रुपये रह गया. रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 40,462.09 करोड़ रुपये घटकर 18,64,436.42 करोड़ रुपये रह गया.

इंफोसिस के बाजार मूल्यांकन में 38,095.78 करोड़ रुपये की गिरावट आई, और यह 6,01,805.25 करोड़ रुपये रहा. इसी तरह एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस और भारतीय स्टेट बैंक का मूल्यांकन भी घटा.

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे मूल्यवान कंपनी का स्थान बरकरार रखा. उसके बाद एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी का स्थान रहा.

ये भी पढ़ें: Murrah Buffalo: 'काला सोना' कही जाने वाली मुर्रा भैंस इतने दिन में बना देगी लखपति! इसे अगर पाला तो लाइफ झिंगालाला