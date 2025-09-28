IND vs PAK- Final: अभिषेक शर्मा के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब, ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास

Abhishek Sharma upcoming World record in T20I: एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला (IND vs PAK, Asia Cup 2025) खेला जाने वाला है. इस मैच में एक बार फिर अभिषेक शर्मा पर नजर रहेगी. अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. अभिषेक ने 309 रन बना लिए हैं. अब फाइनल में अभिषेक के पास एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. आजके मैच में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक अगर अभिषेक 94 रन बना पाने में सफल रहे तो वह किसी टी20 सीरीज या टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन (Most runs in a T20 series or tournament) बनाने वाले बल्लेबाज़ बन जाएंगे. इस समय यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कनाडा के आरोन जॉनसन के नाम है, जिन्होंने 2022 डेजर्ट कप टी20 सीरीज में कुल 402 रन बनाकर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था. (IND vs PAK- Final Abhishek Sharma)

अब पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में अभिषेक के पास इतिहास रचने का मौका होगा. इतना ही नहीं अभिषेक के पास एशिया कप के एक फॉर्मेट में (वनडे / टी-20) में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने 2008 में पांच मैचों में 378 रन बनाए थे. वहीं, अगर 64 रन या उससे ज्यादा रन आज अभिषेक बना पाने में सफल रहे तो वह एशिया कप के एक फॉरमेट( वनडे या टी20) में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे. बता दें कि सुरेश रैना ने एशिय कप के एक सीजन में 372 रन बनाए हैं. वो भारत की ओर से एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

भारतीय ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भारत के एक्स फैक्टर हैं. उन्होंने 6 पारियों में 51.50 की प्रभावशाली औसत से 309 रन बनाए हैं, जिसमें लगातार 3 अर्धशतक शामिल हैं, जिसने टूर्नामेंट में भारत के दबदबे की नींव रखी. 204.63 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ, अभिषेक ने टॉप क्रम में आक्रामकता और दबदबे, दोनों का प्रदर्शन किया है, जिससे अक्सर विरोधी टीम शुरुआत से ही बैकफुट पर आ जाती है.

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह।

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस राऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफयान मोकिम