विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या है स्वदेशी 4G नेटवर्क, जिसे PM ने किया लॉन्च, जानिए 5G के दौर में आखिर ये क्यों?

PM Modi Launched 4G System: पीएम मोदी ने ओडिशा में 4जी नेटवर्क लॉन्च किया है. इसके बाद कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि 5G के दौर में आखिर 4G नेटवर्क क्यों. तो इसके पीछे की वजह भी जान लें.

Read Time: 3 mins
Share
क्या है स्वदेशी 4G नेटवर्क, जिसे PM ने किया लॉन्च, जानिए 5G के दौर में आखिर ये क्यों?
स्वदेशी 4जी नेटवर्क के बारे में जानें.
  • PM मोदी ने BSNL के स्वदेशी 4जी नेटवर्क का उद्घाटन किया, जिससे भारत अन्य देशों की सूची में शामिल हो गया है.
  • BSNL के 4जी मोबाइल टावरों का निर्माण करीब 37,000 करोड़ रुपये की लागत से स्वदेशी तरीके से हुआ है.
  • स्वदेशी 4जी नेटवर्क से दूर-दराज, सीमावर्ती और उग्रवाद प्रभावित गांवों को हाईस्पीड इंटरनेट सेवा मिलेगी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पीएम मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4जी नेटवर्क का उद्घाटन किया. भारत भी अब दूरसंचार उपकरण बनाने वाले प्रतिष्ठित देशों की सूची में शामिल हो गया है. बीएसएनएल की रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 97,500 से अधिक 4जी मोबाइल टावरों का भी उद्घाटन किया, जिनमें से 92,600 टावर इसी टेलीकॉम सेवा प्रदाता की 4जी तकनीक से लैस हैं. इन टावरों का निर्माण करीब 37,000 करोड़ रुपये की लागत से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के साथ किया गया है.

ये भी पढ़ें- चिप से लेकर जहाज तक, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने... ओडिशा के युवाओं से PM मोदी ने और क्या कहा?

स्वदेशी 4जी नेटवर्क की शुरुआत के साथ ही भारत भी डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे उन देशों की लिस्ट में में शामिल हो गया है, जो स्वदेशी दूरसंचार उपकरण बनाते हैं.

स्वदेशी 4जी नेटवर्क क्या है?

यह दूर संचार कंपनी बीएसएनएल का स्वदेशी 4जी नेटवर्क है. इससे देशभर में BSNL उपभोक्ताओं को हाईस्पीड इंटरनेट सेवा मिलेगी. ग्रामीण समुदायों को यह सशक्त बनाएगा. साथ ही बीएसएनएल के 5जी नेटवर्क की शुरुआत करने और एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा. इस शुरुआत से 26,700 से अधिक दूर-दराज, सीमावर्ती और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों के गांवों को कनेक्शन मिलेगा, जिनमें ओडिशा के 2,472 गांव भी शामिल हैं. इससे 20 लाख से ज्यादा नए ग्राहकों को सेवा मिलेगी. ये 4जी मोबाइल टावर सौर ऊर्जा से चलते हैं, जिससे ये भारत के सबसे बड़े हरित दूरसंचार केंद्रों का समूह बन गए हैं . यह सतत ढांचा तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

4जी सेचुरेटेड नेटवर्क से जुड़े 30,000 गांव

पीएम मोदी ने डिजिटल भारत निधि के जरिए भारत के 100 प्रतिशत 4जी सेचुरेटेड नेटवर्क का भी अनावरण किया, जिसमें मिशन मोड परियोजना के तहत 29,000 से 30,000 गांवों को जोड़ा गया है.

5G नेटवर्क के दौर में 4G नेटवर्क क्यों?

टेलिकॉम कंपनी BSNL नेटवर्क के मामले में एयरटेल, जियो और वीआई से पिछड़ रही थी. लेकिन अब बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च हो गया है, अब इसके उपभोक्ताओं को भी बढ़िया स्पीड मिलेगी. ये पूरी तरह से स्वदेशी है.

किसको मिलेगा 4G नेटवर्क का फायदा?

BSNL के स्वदेशी 4जी नेटवर्क का फायदा इसके ग्राहकों को तो मिलेगा ही साथ ही 20 लाख से ज्यादा नए ग्राहकों को भी मिलेगा. इससे ये बात समझी जा सकती है कि 4जी टॉवर का उद्घाटन होना कितना खास है. टेलिकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4G नेटवर्क को लेकर कहा था कि इसे आसानी से 5जी में बदला जा सकता है. इसमें तेजस नेटवर्क की तरफ से विकसित रेडियो एक्सेस नेटवर्क शामिल है. यह C-DOC की तरफ से तैयार एक कोर नेटवर्क है. इसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एकीकृत किया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Odisha, 4G System, 4g Network System, Bsnl 4g System, Pm Modi Launches 4g System
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com