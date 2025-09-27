बेहद खौफनाक! मां के सामने 5 साल के बच्चे का काट दिया सिर, MP के धार की ये घटना आपको हिला देगी

मध्य प्रदेश के धार से एक दिल दहलादेने वाला मामला सामने आया है. कुक्षी थाना क्षेत्र के अली गांव में एक पांच साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई. एक शख्स ने बच्चे को उसके ही घर में घुसकर बेरहमी से मार (MP Child Murder) दिया. उसे मारने वाला शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है. उसने शुक्रवार को पांच साल के मासूम विकास को उसके ही घर में मौत के घाट उतार दिया. प्रत्यक्षदर्शियों ने वह खौफनाक मंजर बयां किया है.

नुकीले हथियार से बच्चे की गर्दन पर वार

लोगों ने बताया कि 25 साल का आरोपी महेश बाइक पर आया और कालू सिंह के घर में घुस गया. उसने किसी से बिना कुछ कहे घर में पड़ा एक नुकीले फावड़ा जैसा औज़ार उठाया और नन्हे विकास पर हमला कर दिया. बच्चे की गर्दन एक ही झटके में धड़ से अलग हो गई. इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा. उसने बच्चे के कंधे पर भी वार किया. जिससे उसका शरीर क्षत-विक्षत हो गया. हैरानी की बात यह है कि महेश पीड़ित परिवार का जानने वाला भी नहीं था.

मां के सामने बच्चे की गर्दन हुई धड़ से अलग

बच्चे की मां ने अपने जिगर के टुकड़े को बचाने की बहुत कोशिश की. वह खुद भी घायल हो गई लेकिन अपने बच्चे को बचा नहीं सकी. मां की चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी तुरंत दौड़े और आरोपी को पकड़कर बुरी तरह पीटा. वहीं बच्चे की मौत से मां सदमे में है. उसका रो-रोकर बुरा हाल है.

आरोपी को भीड़ ने पीटा, हो गई मौत

धार के पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि भीड़ की पिटाई से घायल आरोपी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. उन्होंने कहा कि "मौत की असली वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी. शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी महेश मानसिक रूप से बीमार था. वह अलीराजपुर जिले के जोबट बागड़ी का रहने वाला था. उसके परिवार का कहना है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर था. पिछले कई दिनों से वह घर से लापता था. बच्चे की हत्या से एक घंटे पहले पहले आरोपी ने कथित तौर पर पास की एक दुकान से सामान चुराने की कोशिश की थी. बच्चे की हत्या से गांव में दुख का माहौल है.