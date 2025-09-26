विज्ञापन

सोते समय बाल बांधें या खोलें? आपकी एक आदत बदल सकती है बालों की हेल्थ

Hair Care: रात में बाल खोलकर सोना या बांधकर सोना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपके बालों की सेहत तय करने वाला फैक्टर है. सही तरीका अपनाएं और पाएं लंबे, घने और मजबूत बाल.

Hair Care: बालों में चोटी बांधकर सोना चाहिए या नहीं? कौनसी आदत हेयर डैमेज का बनती है कारण

How to Tie Hair While Sleeping: क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नींद का तरीका भी आपके बालों की सेहत पर असर डाल सकता है? दिनभर की भागदौड़ और डस्ट-पॉल्यूशन से जूझने के बाद हम जब सोते हैं, तो मान लेते हैं कि अब हमारे बाल भी आराम कर रहे होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि सोते समय हमारी छोटी-सी आदत...बाल खोलकर सोना या बांधकर सोना...लंबे समय में बालों को हेल्दी या डैमेज कर सकती है.

बाल खोलकर सोना – फायदे और नुकसान (Baal bandhkar sona chahiye ya kholkar)

अगर आपके बाल छोटे हैं, तो आप आराम से उन्हें खोलकर सो सकती हैं. इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपके बाल लंबे और पतले हैं, तो रातभर करवट बदलते वक्त वे उलझ सकते हैं, टूट सकते हैं और फ्रिज़ी भी हो सकते हैं. हालांकि, खुले बाल रखने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और जड़ों को पोषण मिलता है.

सोते समय बाल बांधकर रखने के फायदे (How to Tie Hair While Sleeping)

अगर आपके लंबे और घने बाल हैं, तो रात को हल्की चोटी बनाकर सोना सबसे अच्छा ऑप्शन है. इससे बाल उलझते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं और सुबह आसानी से सुलझ जाते हैं. हल्का बांधकर सोने से फ्रिक्शन कम होता है, स्कैल्प रिलैक्स रहता है और हेयर ग्रोथ में भी मदद मिलती है.

रात में बालों की सही देखभाल कैसे करें? (disadvantages of sleeping open hair)

  • हल्की चोटी बनाकर सोएं – इससे बाल उलझेंगे नहीं और टूटने से बचेंगे.
  • सिल्क तकिया इस्तेमाल करें – कॉटन पिलो कवर की जगह सिल्क या साटन कवर लें, जिससे बाल फ्रिज़ी नहीं होंगे.
  • टाइट हेयर टाई से बचें – बहुत टाइट रबर या क्लिप बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
  • सीरम या ऑइल लगाकर सोएं – अगर बाल ड्राई हैं तो हल्का सीरम या नारियल तेल लगाकर सोना फायदेमंद रहेगा.

बालों की हेल्थ का सवाल है (side effects of sleeping with open hair)

अगर आपके बाल बॉब कट या पिक्सी कट जैसे छोटे हैं, तो आप उन्हें खोलकर सो सकती हैं. वहीं ऑयली हेयर वालों को हल्का बांधकर सोना चाहिए, ताकि तेल स्कैल्प पर ज्यादा न फैले. छोटी-सी आदत आपके बालों की हेल्थ को बिगाड़ भी सकती है और निखार भी सकती है. अगली बार जब सोने जाएं, तो बालों का ख्याल भी अपनी नींद जितना रखें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

