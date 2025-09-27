विज्ञापन

शाहरुख खान की बहन की 10 फोटो, नौवीं तस्वीर देख बोलेंगे- पुराने जमाने की हीरोइन लगती हैं

आज हम आपको इस पोस्ट में शाहरुख की बहन शहनाज लालारुख खान की खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ ही उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी बताएंगे. 

Read Time: 3 mins
Share
शाहरुख खान की बहन की 10 फोटो, नौवीं तस्वीर देख बोलेंगे- पुराने जमाने की हीरोइन लगती हैं
शाहरुख खान की बहन शहनाज की 10 फोटो
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं. दिल्ली की गलियों से निकलकर मुंबई की चकाचौंध तक, शाहरुख ने अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट से एक अलग पहचान बनाई है. लेकिन उनके इस चमकते करियर के पीछे एक इमोशनल कहानी भी छुपी है- उनकी बहन शहनाज लालारुख खान से जुड़ी. आज हम आपको इस पोस्ट में शाहरुख की बहन शहनाज की खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ ही उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी बताएंगे. 

Latest and Breaking News on NDTV

शाहरुख की परवरिश दिल्ली में हुई, जहां वह अपने माता-पिता मीर ताज मोहम्मद खान और लतीफ फातिमा के साथ रहते थे. उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और मां सामाजिक कार्यों से जुड़ी थीं. 

Latest and Breaking News on NDTV

शाहरुख का अपनी बहन शहनाज के साथ बहुत गहरा रिश्ता है. शहनाज, शाहरुख से उम्र में बड़ी हैं, लेकिन जब उनके माता-पिता का निधन हुआ, तो वह गहरे सदमे में चली गईं और मानसिक रूप से अस्थिर हो गईं.

Latest and Breaking News on NDTV

शाहरुख ने उस दौर में न केवल खुद को संभाला, बल्कि अपनी बहन का भी पूरा ध्यान रखा. 

Latest and Breaking News on NDTV

वह उन्हें अपने साथ मुंबई ले आए और आज भी शहनाज उनके साथ ही 'मन्नत' में रहती हैं. शाहरुख ने कई इंटरव्यूज़ में बताया है कि बहन की हालत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. 

Latest and Breaking News on NDTV

शाहरुख ने बताया कि उन्होंने बहन को कभी किसी संस्था में नहीं भेजा, बल्कि हमेशा फैमिली के साथ रखने का फैसला किया.

Latest and Breaking News on NDTV

करियर की बात करें तो शाहरुख ने टीवी शो 'फौजी' से शुरुआत की और फिल्म 'दीवाना' (1992) से बॉलीवुड में कदम रखा. 

Latest and Breaking News on NDTV

बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

हाल ही में शाहरुख को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला है. यह इतने साल के करियर में शाहरुख का पहला नेशनल अवार्ड था.

Latest and Breaking News on NDTV

शादी की बात करें तो शाहरुख ने अपनी बचपन की दोस्त गौरी खान से शादी की, जो आज इंटीरियर डिजाइनर और निर्माता हैं. उनके तीन बच्चे हैं- आर्यन, सुहाना और अबराम.

Latest and Breaking News on NDTV

शाहरुख की ज़िंदगी जितनी ग्लैमरस दिखती है, उतनी ही भावनाओं से भी भरी है. खासकर बहन शहनाज के साथ उनका रिश्ता इस बात का सबूत है कि वह सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं, बल्कि एक जिमेम्दर भाई भी हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shah Rukh Khan, Shahnaz Lalarukh Khan, Shah Rukh Khan Sister, Shah Rukh Khan Sister Photo, Shahnaz Lalarukh Khan Photo, Shahnaz Lalarukh Khan Unseen Pictures
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com