IND vs PAK- Final: जब गेंद हिलती या टर्न होती, तो...वर्ल्ड क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया क्रिस गेल से भी खतरनाक बल्लेबाज

Mohammad Kaif on Abhishek Sharma: भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एशिया कप फाइनल (Asia Cup Final, IND vs PAK) से पहले एक बड़ा बयान दिया है. कैफ ने भारत के अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) को क्रिस गेल (Chris Gayle) से भी खतरनाक धुआंधार बल्लेबाज करार दिया है. पूर्व दिग्गज कैफ ने माना है कि अभिषेक जिस अंदाज में बैटिंग करते हैं, उसे देखकर लगता है कि वह गेल से भी बेहतर हैं. कैफ ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा.. क्रिस गेल की तरह बल्लेबाज़ी कर रहे हैं. लेकिन वो क्रिस गेल से बेहतर बल्लेबाज़ी कर रहे हैं. जब गेंद हिलती या टर्न होती, तो क्रिस गेल किसी एक गेंदबाज़ को चुनकर उसे निशाना बनाते. वो एक गेंदबाज़ पर 5 छक्के लगा सकते थे, लेकिन जब थोड़ी भी मूवमेंट होती, तो वो मेडन ओवर भी खेलते थे."

कैफ ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "अभिषेक, क्रिस गेल से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं क्योंकि वो पहली ही गेंद पर छक्का जड़ देते हैं. शाहीन अफरीदी के ख़िलाफ़ उन्होंने पुल से छक्का लगाया, फिर आगे बढ़कर चौका लगाया, फिर अगली गेंद पर एक और छक्का. क्रिस गेल ऐसा नहीं करते थे. मैंने उनके साथ आरसीबी में दो साल खेला है. वो बहुत ही समझदारी से बल्लेबाज़ी करते थे, अच्छे गेंदबाज़ों को सम्मान देते थे. अभिषेक शर्मा गेंदबाजों को डरा रहे हैं." (Abhishek Sharma vs Chris Gayle, Asia Cup 2025)

कैफ ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मुझे लगता है कि पहले मैच में, वह अभिषेक शर्मा की बराबरी करने और बेहद आक्रामक क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे. वह ऐसा करते हुए आउट हो गए. फिर दो मैचों के बाद, उन्होंने वही किया जिसके लिए वह जाने जाते हैं, यानी सही क्रिकेटिंग शॉट खेलना. वह एक क्लासिक बल्लेबाज़ हैं जो अपनी योग्यता के आधार पर खेलते हैं."

बता दें कि अभिषेक ने एशिया कप में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की है और गेंदबाजी की खूब धुनाई की है. खासकर उन्होंने पाकिस्तान के शाहीन के खिलाफ जिस अंदाज में धमाका किया है. उसे देखकर विश्व क्रिकेट के गेंदबाज उनसे डर रहे हैं.