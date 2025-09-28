बंपर डिस्काउंट की बहार, फेस्टिव सीजन सेल में ये गैजेट्स मचा रहे हैं धूम!

नवरात्रि के साथ ही देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है. साथ ही फेस्टिव सीजन सेल भी अपने चरम पर है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ग्राहकों का क्रेज दिखाई दे रहा है. चाहे वो स्मार्टफोन हो या से लैपटॉप या फिर स्मार्ट टीवी, हर कैटेगरी में ग्राहक डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स का फायदा उठा रहे हैं. यह सेल उन सभी ग्राहकों के लिए अच्छा समय लेकर आई है, जो लंबे समय से गैजेट्स खरीदने का प्लान बना रहे थे.

लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर पर बड़े ऑफर्स

फेस्टिव सेल में सबसे बड़ी सेविंग लैपटॉप सेगमेंट में देखने को मिल रही है. स्टूडेंट हों या वर्किंग प्रोफेशनल, हर किसी के लिए बेहतरीन डील्स मौजूद हैं.

Apple के MacBook Air पर 29% तक की सीधी छूट और अलग से बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं.

ASUS और HP जैसी कंपनियों के गेमिंग लैपटॉप पर 34% तक की छूट मिल रही है. ये लैपटॉप शानदार परफॉर्मेंस और ग्राफिक्स वाले गेमर्स के लिए परफेक्ट हैं.

फेस्टिव सीजन सेल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने का यह एक सुनहरा मौका है. बेहतरीन डील्स और ऑफर्स के साथ, आप अपनी दिवाली और दशहरे की खुशियों को और भी शानदार बना सकते हैं.

स्मार्ट टीवी और होम एंटरटेनमेंट डील्स

इस फेस्टिव सीजन में अपने घर के मनोरंजन को अपग्रेड करने का यह सही समय है. 4K स्मार्ट एलईडी टीवी पर 44% तक और प्रीमियम QLED/OLED टीवी पर 30% से अधिक का डिस्काउंट मिल रहा है.

Sony Bravia 4K Smart LED TV और Samsung Crystal 4K जैसे मॉडल्स शानदार डील्स के साथ प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं.

32 इंच की HD रेडी स्मार्ट Google TV पर 10,000 रुपये से भी कम की शुरुआती कीमत मिल रही है, जो छोटे कमरों या किचन के लिए एक शानदार डील है.

ऑडियो, वियरेबल्स में सबसे ज्यादा सेविंग