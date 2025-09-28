विज्ञापन
IND vs PAK: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में कौन लगाएगा शतक? अंपायर ने की भविष्यवाणी

IND vs PAK, Richard Kettleborough Prediction: इंग्लिश अंपायर रिचर्ड केटलबरो ने भविष्यवाणी की है कि फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा शतक जड़ेंगे.

IND vs PAK: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में कौन लगाएगा शतक? अंपायर ने की भविष्यवाणी
Richard Kettleborough
  • एशिया कप 2025 का महत्वपूर्ण मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में 28 सितंबर को खेला जाएगा
  • इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी, वह प्रतिष्ठित सीरीज पर अपना कब्जा स्थापित करेगी
  • इंग्लिश अंपायर रिचर्ड केटलबरो ने पूर्व में ट्विटर पर इस मैच के बारे में अपनी भविष्यवाणी साझा की है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs PAK, Richard Kettleborough Prediction: एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला आज (28 सितंबर) भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जाएगा. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका प्रतिष्ठित सीरीज पर कब्जा होगा. अहम मुकाबले से पूर्व हर कोई कयास लगा रहा है कि आज के मुकाबले में कौन सा बल्लेबाज धमाका करेगा. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब इंग्लिश अंपायर रिचर्ड केटलबरो ने दिया है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपना विचार साझा करते हुए लिखे है, 'मुझे लगता है अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में शतक लगाएंगे. यह मेरी भविष्यवाणी है.'

जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं अभिषेक शर्मा 

जारी टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. उनकी उम्दा बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टूर्नामेंट में उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से कुल छह मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से छह पारियों में 309 रन निकले हैं. जिसमें तीन बेहतरीन अर्धशतक भी शामिल है. खबर लिखे जाने तक एक पारी में उन्होंने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ पारी 75 (बांग्लादेश के खिलाफ) रनों की खेली है. 

अभिषेक शर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर 

25 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज ने देश के लिए खबर लिखे जाने तक 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 22 पारियों में 38.36 की औसत से 844 रन निकले हैं. अभिषेक के नाम टी20 फॉर्मेट में दो शतक और पांच अर्धशतक दर्ज है. यहां उन्होंने 197.65 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है. एक मैच में 135 रनों की खेली गई पारी, उनकी व्यक्तिगत सर्वोच्च पारी है. 

India, Abhishek Sharma, Cricket
