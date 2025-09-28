विज्ञापन
टीवी एक्टर वीर शर्मा और उनके भाई की घर में आग लगने से मौत, मां भी हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस

TV Actor Veer Sharma Death: वीर ने धार्मिक धारावाहिक वीर हनुमान में लक्ष्मण का किरदार निभाया था. इसके अलावा सेफ अली ख़ान की आने वाली फ़िल्म में उनके बचपन का किरदार भी निभाने वाला था.

  • कोटा के अनंतपुरा में दीपश्री मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट में आग लगने से दो बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई.
  • मृत बच्चों की पहचान टीवी एक्टर वीर शर्मा और उनके बड़े भाई शौर्य शर्मा के रूप में हुई.
  • आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिससे फ्लैट के ड्राइंग रूम और अन्य हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा.
Kota Fire Accident: कोचिंग सिटी के रूप में मशहूर राजस्थान के कोटा जिले से एक दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक फ्लैग में आग लगने से बॉलीवुड एक्ट्रेस के 2 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई. मरने वाला एक बच्चा भी टीवी एक्टर था, वो टीवी सीरियल 'वीर हनुमान' में लक्ष्मण का रोल कर चुका था. मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा कोटा के अनंतपुरा की दीपश्री मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शनिवार देर रात हुई. मृत बच्चों की पहचान 10 वर्षीय टीवी एक्टर वीर शर्मा और उनके बड़े भाई 15 वर्षीय शौर्य शर्मा के रूप में हुई है.

दोनों बच्चों की मां रीता शर्मा, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं. जबकि पिता जितेंद्र शर्मा कोटा में निजी कोचिंग संस्थान में फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं. हादसे के समय पिता भजन संध्या में गए हुए थे, जबकि मां मुंबई में थीं.

फ्लैट से धुआं आते देख गेट तोड़ पड़ोसियों ने निकाला

स्थानीय लोगों ने बताया कि फोर्थ फ्लोर के फ्लैट नंबर 403 में आग लगने से दोनों बच्चों का दम घुट गया. पड़ोसियों ने धुआं उठते देखा और तुरंत दरवाजा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला. उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह

थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने प्रारंभिक जांच में आग के कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया. एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि ड्राइंग रूम पूरी तरह जल गया और घर के अन्य हिस्सों में भी आग के निशान हैं.

'वीर हनुमान' सीरियल में लक्ष्मण का रोल निभा चुका था वीर

वीर ने धार्मिक धारावाहिक वीर हनुमान में लक्ष्मण का किरदार निभाया था. इसके अलावा सेफ अली ख़ान की आने वाली फ़िल्म में उनके बचपन का किरदार भी निभाने वाला था. शौर्य IIT की तैयारी कर रहा था. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. हालांकि इस विषम परिस्थिति में भी बच्चों के पिता ने दोनों बच्चों की आई डोनेशन की इच्छा जताई है.

