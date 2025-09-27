विज्ञापन
IND vs PAK- Final: अभिषेक शर्मा ही नहीं, यह खिलाड़ी भी अकेले भारत को मैच जिता सकता है, निखिल चोपड़ा ने बताया

Asia Cup 2025, Final: इस एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दो मैच हुए हैं जिसमें दोनों में भारतीय टीम को जीत मिली है. 

IND vs PAK- Final: अभिषेक शर्मा ही नहीं, यह खिलाड़ी भी अकेले भारत को मैच जिता सकता है, निखिल चोपड़ा ने बताया
IND vs PAK< Final 2025:
  • भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के फाइनल मुकाबले में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर टकराव होगा
  • भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में अब तक पांच में से तीन मैच जीते हैं और फॉर्म बेहतर है
  • पूर्व स्पिनर निखिल चोपड़ा ने कहा कि पाकिस्तान कमजोर टीम है और भारत पर कोई दबाव नहीं है
IND vs PAK- Final : एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित होगा, जहां पाकिस्तान के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी रहा है. दोनों देशों के बीच इस मैदान पर अब तक कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 3 मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किए. इन 5 मुकाबलों में से 4 मैच एशिया कप में ही खेले गए. इस एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दो मैच हुए हैं जिसमें दोनों में भारतीय टीम को जीत मिली है. (India vs Pakistan - Final - ACC Asia Cup 2025)

भारत टीम के पूर्व स्पिनर निखिल चोपड़ा ने बताया भारत की जीत पक्की

भारत टीम के पूर्व स्पिनर निखिल चोपड़ा ने भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर बात की और कहा, "देखिए भारत पर कोई दवाब नहीं है, पाकिस्तान की टीम इस समय बदलाव के दौर में हैं. पाकिस्तान टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं हैं जो बड़े मैच वाले खिलाड़ी हैं. पाकिस्तान एक कमजोर टीम है. देखिए पाकिस्तान पर दवाब है, भारत पर नहीं है. भारत और पाकिस्तान में काफी अंतर है, खिलाड़ियों के अंतर को आप देख सकते हैं. हां, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान जीता है लेकिन इससे भारत को कोई फर्क नहीं होगा.

सूर्यकुमार यादव पर कोई दबाव नहीं

निखिल चोपड़ा ने इसके अलावा सूर्यकुमार यादव को लेकर कहा, "देखिए भले ही सूर्या रन नहीं बना रहे हैं लेकिन उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है. सूर्या प्लान बनाते हैं और भारतीय टीम इसे पूरा करती है. इस बा फाइनल में एक बार फिर सूर्या नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करने आएंगे. सूर्या फाइनल में कुछ बड़ा कर सकते हैं. फाइनल में सूर्या नंबर 3 पर और संजू नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आएंगे. 

पाकिस्तान टीम में कोई मैच विजेता नहीं

भारत टीम के पूर्व स्पिनर निखिल चोपड़ा ने आगे कहा, "सलमान आगा की टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो मैच विनर है. पाकिस्तान मैच विनर की तलाश कर रहा है.. गेंद से पाकिस्ताीनी टीम विकेट नहीं निकालेगी तो इससे स्पष्ट है कि टीम पाकिस्तान का क्या हाल है. पाकिस्तानऔर कप्तान पर दवाब है.

फिटनेस की कोई समस्या नहीं

देखिए दुबई में गर्मी है, हार्दिक थोड़े मुश्किल में हैं लेकिन उनके पास फिजियों हैं.  हर तरह की तकनीक है. मुझे लगता है कि हार्दिक मैच से पहले तक पूरी तरह से फिट हो जाएंगे.  बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ गेंदबाजी के दौरान हार्दिक पंड्या ने पहला ओवर ही डालने के बाद मैदान छोड़ दिया था. मामला यही नहीं रुका. इन्फॉर्म बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी क्रैम्प की समस्या आने से 10वें ओवर में मैदान से बाहर चले गए. लोगों को उम्मीद थी जल्द ही मैदान में वह उतरेंगे, खासकर हार्दिक से क्योंकि उन्हें गेंदबाजी भी करनी थी. मगर दर्द की वजह से वह दोबारा मैदान में नहीं आ सके. 

यह खिलाड़ी अकेले मैच जीता सकता है

निखिल चोपड़ा ने भी कहा कि, "अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले भारत को मैच जीता सकते हैं. भारत के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं और ऑलराउंडर हैं. आप देखिए 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं. इसका मतलब ये है कि हमारी टीम कितनी मजबूत है. टीम इंडिया में हर एक खिलाड़ी मैच विजेता है. टीम में गहराई जबरदस्त है.

भारतीय क्रिकेट के पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन, जीत भारत की पक्की

भारतीय टीम शानदार फॉर्म में हैं. भारतीय ओपनर कमाल कर रही है. भारत को फाइनल में लक्ष्य का पीछा करना चाहिए. देखिए भारतीय टीम का मध्य़क्रम अहम होगा. यदि अभिषेक जल्दी आउट होता है तो फिर भारत के मध्य़क्रम बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं. यह देखने वाली बात होगी. 

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह।

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस राऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफयान मोकिम

India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
