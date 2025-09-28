IND vs PAK Final-: सोनी नेटवर्क के अलावा भारत में यहां फ्री में देख सकते हैं India vs Pakistan Final मैच का Live Telecast

IND vs PAK LIVE streaming info: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम नौंवी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम करने में सफल रहेगा. एशिया कप 2025 में तीसरी बार भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला खेलने वाली है.. शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ रोमांचक सुपर ओवर में जीत हासिल करने के बाद भारत इस टूर्नामेंट में अपराजित है.

भारत (India Predicted Playing XI):

अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान (Pakistan Predicted Playing XI):

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फाइनल कब है? (When is the India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final?)

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फ़ाइनल रविवार, 28 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा. मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फ़ाइनल कहां देखें? (Where to watch the India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final?)

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 फ़ाइनल का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv पर होगी. (live-streamed on SonyLiv.)

क्या एशिया कप 2025 फाइनल मैच का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स, डीडी फ्री डिश और दूरदर्शन नेशनल टीवी पर उपलब्ध होगा? (Is Asia Cup 2025 Live Telecast Available on DD Sports, DD Free Dish and Doordarshan National TV?)

बता दें कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास एशिया कप 2025 के प्रसारण अधिकार हैं और यह केबल टीवी या डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा. वहीं, एशिया कप 2025 फाइनल का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी उपलब्ध होगा, एशिया कप 2025 का फाइनल भी डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ताओं के लिए डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर उपलब्ध होगा.

फैन कोड पर भी देख सकते हैं एशिया कप के मैच

एशिया कप के मैच आप फैन कोड पर भी देख सकते हैं. इस एप को डाउनलोड करके आप मैच का मजा भारत में ले सकते हैं. बता दें कि अगर आपको एक मैच को देखना है तो इसके लिए आपको 25 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं, पूरा एशिया कप का पैकेज लेना है तो 189 रन रुपये खर्च करने पड़ेंगे.