तमिलनाडु के करूर जिले में फेमस एक्टर और नेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से एक बड़ा हादसा हो गया. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 34 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं.

करूर में आयोजित इस रैली में विजय के समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी थी. इसी दौरान, भारी भीड़ के दबाव और अफ़रा-तफ़री के कारण भगदड़ मच गई. भगदड़ की चपेट में आकर कई लोग और कार्यकर्ता बेहोश हो गए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस से स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. 34 लोगों की मौत की खबर है. CM एम.के. स्टालिन ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. फिलहाल, करूर में स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है.

