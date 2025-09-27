तमिलनाडु के करूर जिले में फेमस एक्टर और नेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से एक बड़ा हादसा हो गया. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 34 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं.
करूर में आयोजित इस रैली में विजय के समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी थी. इसी दौरान, भारी भीड़ के दबाव और अफ़रा-तफ़री के कारण भगदड़ मच गई. भगदड़ की चपेट में आकर कई लोग और कार्यकर्ता बेहोश हो गए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस से स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. 34 लोगों की मौत की खबर है. CM एम.के. स्टालिन ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. फिलहाल, करूर में स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है.
Tamilnadu Stampede Live Updates :
करूर जिले में भगदड़ पर राष्ट्रपति ने जताया दुख
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया, "तमिलनाडु के करूर जिले में भगदड़ जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की दुखद मृत्यु के बारे में जानकर दुःख हुआ. मैं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं."
#WATCH | Tamil Nadu: TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) chief and actor Vijay leaves from Trichy airport— ANI (@ANI) September 27, 2025
A stampede took place during his public event in Karur.
Former Tamil Nadu Minister and DMK leader V Senthil Balaji said, "Till now, 31 people have died in the stampede and 58… pic.twitter.com/mnb1G2zncF
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सचिवालय पहुंचे.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | Chief Minister MK Stalin arrives at the Secretariat to chair a meeting with officials.— ANI (@ANI) September 27, 2025
(Source: Tamil Nadu DIPR) pic.twitter.com/jwDrStDFt1
राजनीतिक रैली में हुई दुखद घटना बेहद दुखद... एचडी कुमारस्वामी
जेडीय नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली में हुई दुखद घटना बेहद दुखद है. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. ईश्वर उन्हें इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे. सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.
करूर जिले में फेमस एक्टर और नेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से अब तक लोगों की मौत हो गई
तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, कई लोगों के मारे जाने की आशंका
#BharatKiBaatBatataHoon | तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, कई लोगों के मारे जाने की आशंका@SyyedSuhail | #VijayRally | #TamilNadu pic.twitter.com/kHOWufMboU— NDTV India (@ndtvindia) September 27, 2025
'करूर में हुई भगदड़ में हुई दुखद मृत्यु से अत्यंत दुःखी..'
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ में हुई दुखद मृत्यु से अत्यंत दुःखी हूं. मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.
मंत्री और शीर्ष अधिकारी करूर पहुंचे
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मंत्री, शीर्ष अधिकारी, पुलिस अधिकारी करूर पहुंचे, जहां विजय की भीड़ भरी रैली में बेहोश होने के बाद कई लोगों के मारे जाने की आशंका है.
तमिलनाडु के पुलिस प्रमुख ने एनडीटीवी से कहा, 'यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह कैसे हुआ'
तमिलनाडु पुलिस के एडीजीपी डेविडसन देवसिरवथम ने एनडीटीवी को बताया, "हम हताहतों की संख्या और यह कैसे हुआ, इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे है. पांच सौ लोग पहले से ही वहां मौजूद हैं; हम बचाव कार्य के लिए 300 और लोगों को भेज रहे हैं."
Vijay Rally LIVE: करूर में रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद - पीएम मोदी
पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, 'तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं. सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.
Vijay Rally LIVE: एम्बुलेंस के लिए रास्ता देने की अपील
अपनी जनसभा के दौरान, टीवीके प्रमुख विजय ने भीड़ से अपील की कि वे भगदड़ के कारण बेहोश हुए लोगों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए रास्ता दें.
Karur, Tamil Nadu: During his public meeting, TVK Chief Vijay appealed to the crowd to make way for ambulances to transport people who had fainted due to the stampede— IANS (@ians_india) September 27, 2025
(Source: TVK/YouTube) pic.twitter.com/47lmOoKHxm
29 से ज़्यादा लोगों की मौत : पलानीस्वामी
तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और AIADMK महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने ट्वीट किया, "करूर में आयोजित तमिलगा वेत्री कज़गम पार्टी की प्रचार सभा के दौरान भीड़ की अराजकता के कारण 29 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और कई अन्य बेहोश हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. यह खबर चौंकाने वाली और दुखद है. मैं उन लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और खेद व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई..."
Vijay Rally LIVE: टीवीके नेता विजय की भारी भीड़ वाली रैली
VIDEO | At least 10 persons, including children, feared dead due to stampede-like situation in TVK leader Vijay's heavily crowded rally in Karur, Tamil Nadu.— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/8cutzN1Eyo
Vijay Rally LIVE: कल करूर का दौरा कर सकते हैं सीएम स्टालिन
सीएम स्टालिन कल करूर का दौरा कर सकते हैं, जहां विजय की रैली में भाग लेने वाले कई लोगों के मारे जाने की आशंका है.
Actor Vijay Rally LIVE: एक्टर विजय की रैली में भगदड़
#WATCH | Tamil Nadu: A large number of people attended the campaign of TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) chief and actor Vijay in Karur— ANI (@ANI) September 27, 2025
A stampede-like situation reportedly occurred here. Several people fainted and were taken to a nearby hospital. More details are awaited.… pic.twitter.com/4f2Gyrp0v5
Actor Vijay Rally LIVE: युद्धस्तर पर ज़रूरी मदद मुहैया कराने का आदेश : एमके स्टालिन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ट्वीट किया, "करूर से आ रही खबर चिंताजनक है. मैंने पूर्व मंत्री वी सेंथिलबालाजी और मंत्री सुब्रमण्यम मा और ज़िला कलेक्टर को फ़ोन करके उन नागरिकों को तुरंत इलाज मुहैया कराने को कहा है जो भीड़ के कारण बेहोश हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. मैंने पास के त्रिची ज़िले के मंत्री अंबिल महेश को भी युद्धस्तर पर ज़रूरी मदद मुहैया कराने का आदेश दिया है. मैंने वहां के एडीजीपी से भी बात की है कि वे जल्द से जल्द हालात सुधारने के लिए कदम उठाएं. मैं जनता से डॉक्टरों और पुलिस के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं."