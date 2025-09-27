IND vs PAK Final:'कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली' हार्दिक के आगे मिस्टर जीरो हैं सैम अयूब, आंकड़े दे रहे गवाही

Hardik Pandya vs Saim Ayub: हिंदी में एक कहावत है कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली. अगर पाकिस्तान के भविष्य सैम अयूब और भारत के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के आंकड़ों की तुलना करें तो यह कहावत चरितार्थ होती नजर आती है. पाकिस्तान ने बीते कुछ समय से सैम अयूब में काफी निवेश किया है. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे सीनियर खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया और सैम अबूय के लिए रास्ते बनाए गए. पीसीबी सैम अयूब को भविष्य का स्टार मान रहा है, लेकिन सैम जारी एशिया कप में ना सिर्फ बुरी तरफ फ्लॉप हुए हैं, बल्कि मिस्टर जीरो बने हैं.

पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज और सुपर-4 को मुलाकर कुल 6 मैच खेले हैं और सैम जो बल्लेबाज के तौर पर टीम में आए थे, वो चार मौकों पर तो खाता भी नहीं खोल पाए हैं. सैम का प्रदर्शन इतना चिंताजनक रहा है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को अपने प्लान में बदलाव करना पड़ा. दूसरी तरफ भारतीय सुपरस्टार हार्दिक पांड्या भले ही टूर्नामेंट में अपने रंग में नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने पहले ही ओवर में आकर विकेट लेकर आने का सिलसिला जारी रखा. हार्दिक की क्या काबिलियत है, यह वह दिन विशेष पर खुद की साबित कर सकते हैं.

भारत के हीरो हार्दिक पांड्या!

हार्दिक ने भारत के लिए खेले 120 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 27.35 की औसत और 141.01 की स्ट्राइक रेट से 1860 रन बनाए हैं. हार्दिक 26 मौकों पर नाबाद लौटे हैं. उनके बल्ले से 5 अर्द्धशतक भी आए हैं. हार्दिक ने 140 चौके और 96 छक्के भी लगाए हैं.

बात अगर गेंदबाजी की करें तो हार्दिक ने 108 पारियों में 98 विकेट झटके हैं. हार्दिक ने 8.22 की इकॉनमी से रन दिए हैं. इस दौरान उनका औसत 26.58 का रहा. हार्दिक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/16 का है.

अंधकारमय पाकिस्तान का भविष्य!

सैम ने पाकिस्तान के लिए अभी तक 47 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 45 पारियों में 19.51 की औसत और 134.24 की स्ट्राइक रेट से 839 रन बनाए हैं. सैम सिर्फ दो बार नाबाद लौटे हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 98 है. सैम के बल्ले से 4 अर्द्धशतक आए हैं.

बात अगर गेंदबाजी की करें तो उन्होंने सिर्फ 16 विकेट झटके हैं. सैम का औसत 23.56 का है और इकॉनमी 6.98 की. गेंदबाजी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/35 का है.

एशिया कप 2025 में प्रदर्शन

बात अगर मौजूदा एशिया कप की करें तो सैम भले ही बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन उन्हें गेंद से जरूर बेहतर प्रदर्शन किया है. सैम ने 6 मैचों की 5 पारियों में 8 विकेट लिए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/35 का है. सैम ने 6.58 की इकॉनमी से रन दिए हैं. जबकि हार्दिक ने 6 मैचों में 4 विकेट लिए हैं. हालांकि, हार्दिक ने सिर्फ 14.0 ओवर गेंदबाजी की है. हार्दिक की इकॉनमी 6.90 की है.

बात अगर रन बनाने वाले बल्लेबाजों की करें तो हार्दिक के बल्ले से 4 पारियों में 48 रन आए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 120.00 का है. जबकि सैम अयूब 6 पारियों में सिर्फ 23 रन बना पाए हैं. सैम इस टूर्नामेंट में चार बार अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं. सैम को बतौर बल्लेबाज शामिल किया गया था और वह पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं.

