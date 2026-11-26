क्रिकेट में कई बार छोटा लक्ष्य भी पहाड़ जैसा नजर आने लगता है. कुछ ऐसा ही 27 फरवरी 2016 को मीरपुर में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप मुकाबले में हुआ था. पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 83 रन पर सिमट गई थी. 84 रन का लक्ष्य देखकर भारतीय फैंस को आसान जीत की उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अपनी घातक गेंदबाजी से पूरा खेल बदल दिया. इस मुकाबले में भारत ने महज 8 रन पर अपने तीन विकेट गंवा दिए थे. ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान ने भारत को अपने जाल में फंसा लिया है.

मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित किया. पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही और उसके बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके.

पाकिस्तान की तरफ से सरफराज अहमद ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए. वहीं भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3.3 ओवर में महज 8 रन देकर तीन विकेट झटके. रवींद्र जडेजा ने दो विकेट हासिल किए. पाकिस्तान की पूरी टीम 17.3 ओवर में 83 रन पर ऑलआउट हो गई.

एक समय भारत का स्कोर था 8 रन पर 3 विकेट

84 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी भारतीय टीम को शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह मुकाबला इतना मुश्किल होने वाला है. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे को पवेलियन भेज दिया. इसके बाद सुरेश रैना भी आमिर का शिकार बन गए.

भारत का स्कोर 2.4 ओवर में 8 रन पर तीन विकेट हो चुका था. पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी ऑर्डर को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था. आमिर ने अपनी स्विंग और रफ्तार से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया. उन्होंने चार ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. उस समय भारत के लिए जीत आसान नहीं रह गई थी.

विराट कोहली और युवराज सिंह ने संभाली जिम्मेदारी

मुश्किल समय में विराट कोहली ने एक छोर संभाला. उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने संयम दिखाया और खराब शुरुआत के बाद भारतीय पारी को आगे बढ़ाया. दूसरे छोर पर युवराज सिंह ने उनका साथ दिया. दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेलते हुए भारत को संकट से बाहर निकाला.

कोहली ने 51 गेंदों पर 49 रन बनाए, जिसमें सात चौके शामिल थे. वह अर्धशतक से सिर्फ एक रन दूर रह गए. वहीं युवराज सिंह ने 32 गेंदों पर नाबाद 14 रन बनाए. कोहली और युवराज की साझेदारी ने पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया.

धोनी ने दिलाई भारत को जीत

विराट कोहली के आउट होने के बाद भी भारतीय टीम को जीत के लिए कुछ रन बनाने थे. हार्दिक पांड्या भी खाता खोले बिना आउट हो गए. ऐसे में एमएस धोनी बल्लेबाजी के लिए आए. धोनी ने आते ही अपना अंदाज दिखाया. उन्होंने सिर्फ तीन गेंदों का सामना किया और एक चौके की मदद से नाबाद 7 रन बनाए. युवराज सिंह के साथ मिलकर उन्होंने भारत को 15.3 ओवर में 85/5 के स्कोर तक पहुंचा दिया.

धोनी ने चौका लगाकर तोड़ा पाकिस्तान का सपना

धोनी ने चौका लगाकर भारत की जीत पर मुहर लगाई. टीम इंडिया ने यह मुकाबला पांच विकेट से अपने नाम किया और 27 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. इस मैच में विराट कोहली को उनकी शानदार 49 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. मोहम्मद आमिर की तूफानी गेंदबाजी के बावजूद भारतीय टीम ने मुकाबला अपने नाम किया. यह मैच आज भी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट के यादगार मुकाबलों में गिना जाता है.