नई दिल्ली. भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगुस्टिन काउचिनो ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है. आईएएनएस को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवाद की पीड़ा झेल रहा है और अर्जेंटीना आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई में उसके साथ मजबूती से खड़ा है. उन्होंने कहा कि उनका देश इस चुनौती से निपटने के लिए भारत के प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में राजदूत ने कहा कि आतंकवाद देशों को हैरान करने वाले स्तर तक अपने पैर पसार रहा है. उन्होंने इसे रोकने और प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मिलकर काम करने का आह्वान किया.

26/11 हमले के पीड़ितों के प्रति जताई एकजुटता

उन्होंने कहा, "सबसे पहले, इस भयानक हमले की याद में भारतीय लोगों और भारत सरकार के प्रति हमारी एकजुटता. हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है. हम जानते हैं कि आतंकवाद क्या है और अर्जेंटीना हमेशा जीवन का समर्थन करता है तथा आतंक के खिलाफ खड़ा रहता है."

26/11 का हमला, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 10 आतंकवादियों द्वारा किया गया था, 26 नवंबर 2008 की रात शुरू हुआ और 29 नवंबर तक चला. आतंकवादियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, दो अस्पतालों, नरीमन हाउस तथा ताज महल पैलेस और ओबेरॉय-ट्राइडेंट होटलों सहित कई स्थानों को निशाना बनाया था.

चार दिनों तक चली इस घेराबंदी में 166 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 300 लोग घायल हुए थे. सुरक्षा बलों के अभियान के दौरान 10 में से नौ हमलावर मारे गए थे, जबकि अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था. उसे 2010 में मौत की सजा सुनाई गई और 2012 में फांसी दी गई.

अर्जेंटीना ने भी झेले हैं आतंकी हमलों के घाव

काउचिनो ने कहा कि अर्जेंटीना हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है. उन्होंने 1992 में इजरायली दूतावास और 1994 में यहूदी सामुदायिक केंद्र (एएमआईए) की इमारत पर हुए आतंकी हमलों को याद किया.

उन्होंने कहा, "आतंकवाद लगातार अपना तरीका बदलता रहता है. इसका उद्देश्य समाज, राज्यों और सरकारों को चौंकाना होता है. इसे रोकने और समाप्त करने के लिए सभी सरकारों को एकजुट होकर काम करना होगा, ताकि दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद को पनाह न दे सके."

उन्होंने आगे कहा, "हम जानते हैं कि भारत लगभग रोजाना क्या झेल रहा है. अर्जेंटीना ने भी 90 के दशक में दो बड़े आतंकवादी हमले झेले हैं. 1992 में इजरायली दूतावास पर हुए हमले में हमने बड़ी संख्या में लोगों को खोया था. 1994 में यहूदी सामुदायिक केंद्र की इमारत पर भी हमला हुआ था. इसलिए हम प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि आतंकवाद का दर्द क्या होता है और इसी वजह से हम इस लड़ाई में हमेशा भारत का समर्थन करते हैं."

भारत-अर्जेंटीना संबंधों में लगातार मजबूती

काउचिनो ने कहा कि भारत और अर्जेंटीना के संबंध सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग को रेखांकित करते हुए कहा कि व्यापार और रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है.

उन्होंने कहा, "सौभाग्य से, संबंध बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. हम आर्थिक क्षेत्र में बातचीत के एक नए स्तर तक पहुंच रहे हैं. आज भारत हमारा छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है. दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुके हैं."

रणनीतिक साझेदारी को मिल रही नई गति

राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग हर साल बढ़ रहा है. यह दक्षिण अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं और भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच मौजूद उच्च स्तर की पूरकता को भी दर्शाता है.

उन्होंने कहा, "अर्जेंटीना और भारत वास्तव में रणनीतिक भागीदार बन रहे हैं, जैसा कि हमने कुछ वर्ष पहले औपचारिक रूप से तय किया था. दोनों देशों के बीच सहयोग और साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है."