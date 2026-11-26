तिरुवनंतपुरम: केरल पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाएगा. राज्य के गृह मंत्री रमेश चेनिथला ने गुरुवार को पुलिस भर्ती के मौजूदा अनुपात में बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि अब भर्ती में सात पुरुषों के मुकाबले तीन महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा जाएगा. चेनिथला ने त्रिप्पुनिथुरा में केरल आर्म्ड पुलिस (केएपी) की प्रथम बटालियन के मुख्यालय भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य पुलिस बल में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है.

उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्य के 64 पुलिस थानों में महिला स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) तैनात हैं. महिला अधिकारियों ने साबित किया है कि वे पुलिस थानों का प्रभावी और सक्षम ढंग से संचालन कर सकती हैं. गृह मंत्री ने कहा कि बदलते समय और लैंगिक समानता की जरूरतों को देखते हुए सरकार पुलिस बल में महिलाओं को अधिक भूमिका देना चाहती है.

पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर

चेनिथला ने कहा कि केरल पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों का पता लगाने के मामले में देश के लिए एक मॉडल के रूप में उभरी है. पुलिस बल अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग कर रहा है और हर थाने को ‘माई पुलिस स्टेशन' बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पुलिस थानों को जनता के लिए अधिक सुलभ, पारदर्शी और अनुकूल बनाना है. थानों में पुराने वाहनों को बदला जा रहा है. इसके साथ ही उनके समग्र स्वरूप को बेहतर बनाने और शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कानून के तहत मिलने वाली सभी सेवाएं जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी.

ड्रग्स के खिलाफ अभियान होगा और तेज

गृह मंत्री ने ‘ऑपरेशन तूफान' को राज्य के इतिहास में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाया गया सबसे बड़ा अभियान बताया. उन्होंने कहा कि केरल पुलिस राज्य के युवाओं को निशाना बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है. उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 16 हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 13 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ यह अभियान बिना किसी समझौते के तब तक जारी रहेगा, जब तक राज्य से नशीले पदार्थों का पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता.

जल्द शुरू होगा ऑपरेशन तूफान 2.0

चेनिथला ने घोषणा की कि अभियान के अगले चरण में इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा. इसके तहत ऑपरेशन तूफान 2.0 शुरू किया जाएगा, ताकि राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और वितरण नेटवर्क पर और सख्ती से कार्रवाई की जा सके.

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