अभिषेक शर्मा की रविवार को तूफानी अर्द्धशतीय पारी

Ind vs Pak: इस तूफानी रिकॉर्ड से अभिषेक बस 2 गेंद से चूक गए, पाकिस्तानी पूर्व कप्तान ने ली राहत की सांस
Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा के तूफानी अंदाज के चर्चे दुनिया भर में हैं
  • एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने चार मैचों में 173 रन बनाकर बल्लेबाजों में शीर्ष पर चल रहे
  • पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 74 रन बनाए जिसमें छह चौके और पांच छक्के शामिल थे
  • अभिषेक शर्मा ने टी20 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक मात्र 24 गेंदों में पूरा किया
India vs Pakistan: यूएई में खेले जा रहे एशिया कप (Asia up 2025) ने करीब आधी यात्रा पूरी कर ली है, लेकिन टीम इंडिया के 'मिस्टर सुनामी' अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने अपने स्टारडम को और चमकदार बना दिया है. फिलहाल अभिषेक चार मैचों के सफर के बाद 173 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बल्लेबाज बने हुए हैं. पहला बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे शुरुआती तीन मैचों में तो अभिषेक की बल्लेबाजी ट्रेलर सरीखी रही, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ 39 गेंदों में 6 चौकों और 5 छक्कों से 74 रन बनाकर उन्होंने बाकी टीमों को बता दिया कि तैयारी कर लें, प्लान बना लें, वह इसी तरह बॉलरों की सुतली खोलेंगे. यूं तो इस पारी से अभिषेक के बल्ले से कई रिकॉर्ड निकले, लेकिन एक कारनामा बहुत ही स्पेशल रहा क्योंकि बात भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच की है. 

पाकिस्तान पूर्व कप्तान ने ली राहत की सांस! 

अभिषेक ने तूफानी अंदाज में बैटिंग की, तो उन्होंने एक और कारनामा कर दिखाया. अभिषेक ने सिर्फ 24 गेंदों पर अर्द्धशतक जड़ा. इसी के साथ ही वह टी20 में दोनों देशों के बीच दूसरा सबसे तेज पचासा जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए. अगर वह दो गेंद पहले 22 गेंदों पर अर्द्धशतक बना लेते हैं, तो वह साल 2012 में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज के अहमदाबाद में भारत के खिलाफ इस फॉर्मेट में बनाए सबसे तेज अर्द्धशतक के रिकॉर्ड पर पानी फेर दिया. निश्चित ही, इससे हफीज ने राहत की सांस ली होगी कि उनका रिकॉर्ड बरकरार है, लेकिन जैसी बैटिंग अभिषेक करते हैं, उसे देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान का यह रिकॉर्ड ज्यादा दिन पहली पायदान पर नहीं टिका रहेगा. 

ये हैं Ind vs Pak में सबसे तेज अर्द्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज

गेंद        बल्लेबाज                 जगह

23       मोहम्मद हफीज      अहमदाबाद (2012)

24       अभिषेक शर्मा          दुबई  (2025)

29         युवराज सिंह       अहमदाबाद (2012)

32       इफ्तिखार अहमद       मेलबर्न (2022)

33      मिस्बाह-उल-हक      डरबन (2007)


 

