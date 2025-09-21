Ind vs Pak: अभिषेक शर्मा ने निकाल दी सारी 'आफरीदीगीरी', जीवन भर नहीं भूलेंगे लेफ्टी पेसर यह अपमान

Abhishek Sharma VS Shaheen Afridi: एशिया कप (Asia Cup 2025) के शुरुआती तीन मैचों में तूफानी अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) टीमों को ट्रेलर दिखा रहे थे कि उनका तूफान कभी भी आ सकता है. और उन्होंने अच्छी खासी पिक्चर रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान टीम को दिखा दी. और सबसे बड़े निशाने पर बने लेफ्टी पेसर शाहीन आफरीदी (Shaheen Afridi). ऐसी पिटाई अभिषेक ने की कि पाकिस्तान में बैठे ससुर साहब की भी सारी की सारी आफरीदीगीरी की अकड़ निकल गई. बहुत ही उम्मीदों से पाकिस्तानी लेफ्टी पेसर पर नजरें गड़ाए थे, लेकिन हालत यह थी शाहीन शुरुआती 2 ओवरों में ही 21 रन खर्च कर बैठे. और जो अपमान रूपी टीका जो अभिषेक ने लगाया, उसे तमाम आफरीदी लंबे समय तक नहीं भूलेंगे.

अभिषेक का यह जवाब, नहीं भूलेगा पाकिस्तान!

भारत के खिलाफ शाहीन के करियर में यह 70वां मौका था, जब वह पाकिस्तान के लिए पहला ओवर फेंकने आए. यह वह आंकड़ा है, जो किसी पूर्ण कालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त देश के किसी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा बार फेंका गया पहले ओवर का आंकड़ा है. लेकिन जो अभिषेक ने उनके साथ किया, वह पहली बार हुआ. शाहीन ने पहली ही गेंद पर छक्का मारा, तो लेफ्टी बल्लेबाज ने लांग-लेग के ऊपर से छक्के का अभिषेक कर दिया. करियर में पहली बार पारी की पहली ही गेंद पर छक्का खाए शाहीन की सारी अकड़ निकाल दी अभिषेक ने. और यह वह अपमान है, जिसे न ही शाहीन भूल पाएंगे और न ही उनके बड़बोले ससुर शाहिद आफरीदी.



...और कर दिया यह बड़ा कमाल!

आफरीदी की पहली ही गेंद पर जो सुर लगा, तो अभिषेक ने फिर थमने का नाम नहीं ही लिया. बल्ले से चार छक्के निकले, तो सबसे तेज 50 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए. करियर के 50 छक्के जड़ने के लिए अभिषेक ने 331 गेंद लीं. चलिए जानिए कि शीर्ष 5 बल्लेबाज कौन से हैं

गेंद बल्लेबाज

331 अभिषेक शर्मा

366 इविन लेविस

409 आंद्रे रसेल

492 हजरतुल्लाह जजाई

510 सूर्यकुमार यादव