विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ T20I: तिलक वर्मा के चाहने वालें चिंतित न हों! बीसीसीआई ने कर दिया यह बड़ा इशारा

New Zealand tour of India 2026: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए वीरवार को मूल रूप से घोषित टीम में सेलेक्टरों ने दो बदलाव किए. श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई अब टीम से जुड़े गए हैं

Read Time: 3 mins
Share
IND vs NZ T20I: तिलक वर्मा के चाहने वालें चिंतित न हों! बीसीसीआई ने कर दिया यह बड़ा इशारा
India vs New Zealand T20I: श्रेयस अय्यर की टी20 टीम में वापसी हुई है
X: social media

India V/S New Zealand: वनडे के बाद न्यूजीलैंड (Ind vs Nz) के खिलाफ खेले जाने वाली पांच टी20 मैचों की सीरीज के लिए शुक्रवार को भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव किए गए. पिछले कुछ दिनों से चोटिल वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) के सीरीज से बाहर होने पर चली आ रही रिपोर्ट पर BCCI ने आधिकारिक रूप से मुहर लगा दी, तो वहीं लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को भी टीम में शामिल किया गया है. यहां साफ कर दें कि बीसीसीआई ने वॉशिंगटन सुंदर की जगह बिश्नोई को लिया है, तो तिलक (Tilak Varma) की जगह श्रेयस अय्यर आए हैं. तिलक वर्मा को लेकर उनके चाहने वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, जो पिछले दिनों पेट की समस्या के कारण हुई सर्जरी के कारण टीम से बाहर हुए थे. तिलक को लेकर बोर्ड ने साफ-साफ तो नहीं कहा, लेकिन बड़ा इशारा जरूर कर दिया है कि उनके चाहने वालों को चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. और यह लेफ्टी बल्लेबाज टी20 विश्व कप के लिए वापसी कर सकता है. 

यह फैसला बड़ा इशारा है!

दरअसल जहां पूरी टीम पांच मैचों के लिए है, तो वहीं  सेलेक्टरों ने सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर को शुरुआती 3 मैचों के लिए जगह दी है. और इसी फैसले में संदेश छिपा है. अय्यर को सिर्फ तीन मैचों के लिए टीम में जगह देकर सेलेक्टरों ने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया है कि तिलक वर्मा की रिकवरी अच्छी तरह से हो हरी है. और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो मैचों में भी वापसी कर सकते हैं. साफ है कि ऐसे में टी20 विश्व कप के लिए तो दरवाजा तिलक के लिए पूरी तरह से खुला ही हुआ है. इसका एक मतलब यह भी है कि अय्यर भले ही शुरुआती तीन मैचों में कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लें, तिलक वर्मा के फिट होने की सूरत में अय्यर को बाहर जाना ही होगा.

टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20 - 21 जनवरी 2026 - वीसीए स्टेडियम - नागपुर
दूसरा टी20 - 23 जनवरी 2026 - एसवीएनएस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम - रायपुर
तीसरा टी20 - 25 जनवरी 2026 - बारसापारा स्टेडियम - गुवाहाटी
चौथा टी20 - 28 जनवरी 2026 - एसीए-वीडीसीए स्टेडियम - विशाखापत्तनम
पांचवां टी20 - 31 जनवरी 2026 - ग्रीनफील्ड स्टेडियम - तिरुवनंतपुरम

टी20 सीरीज के लिए अब टीम इस प्रकार है:-

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (सिर्फ शुरुआती 3 मैचों के लिए), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई और ईशान किशन (विकेटकीपर)

यह भी पढ़ें- IND U19 vs BAN U19: बांग्लादेश को सबक सिखाने कल मैदान में उतरेगी भारतीय टीम, वैभव सूर्यवंशी पर टिकी सबकी नजर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shreyas Santosh Iyer, Ravi Bishnoi, India, New Zealand, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now