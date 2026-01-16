विज्ञापन
भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की सर्विस फिर ठप, लाखों यूजर्स परेशान, 2 घंटे से नहीं कर पा रहे इस्तेमाल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' डाउन होते ही, दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 'X डाउन' और 'ट्विटर डाउन' ट्रेंड करने लगा. भारत के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों के यूजर्स ने इस तकनीकी खराबी की रिपोर्ट की है.

भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की सर्विस फिर ठप, लाखों यूजर्स परेशान, 2 घंटे से नहीं कर पा रहे इस्तेमाल

दुनियाभर में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के अचानक डाउन हो गया. शुक्रवार रात से ही हजारों यूजर्स को प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. करीब दो घंटे बाद भी इस तकनीकी समस्या को ठीक नहीं किया जा सका है.

क्या हुई समस्या?

आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट 'डाउनडिटेक्टर' (DownDetector) के अनुसार, यूजर्स ने शिकायत की है कि वे न तो नए पोस्ट देख पा रहे हैं और न ही अपनी फीड को रिफ्रेश कर पा रहे हैं. मुख्य रूप से ये तीन समस्याएं सामने आईं-

  • यूजर्स जैसे ही ऐप या वेबसाइट खोल रहे हैं, उन्हें "Welcome to X" का मैसेज दिख रहा है, लेकिन पुराने या नए पोस्ट गायब हैं.
  • कई यूजर्स को अपने अकाउंट में दोबारा लॉगिन करने में भी परेशानी आ रही है.
  • मोबाइल ऐप पर नोटिफिकेशन लोड नहीं हो रहे.
वेबसाइट में आ रही समस्याओं की रिपोर्ट डाउनडिटेक्टर पर शुक्रवार, रात करीब 8 बजे आनी शुरू हुईं, जिनकी संख्या कुछ ही मिनट में 4,500 से ज्यादा हो गई.

यूजर्स का रिएक्शन

जैसे ही X डाउन हुआ, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 'X डाउन' और 'ट्विटर डाउन' ट्रेंड करने लगा. भारत के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों के यूजर्स ने इस तकनीकी खराबी की रिपोर्ट की है..

