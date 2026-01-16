IND vs NZ: 'वो कहां हैं?' जडेजा की बल्लेबाजी से नाखुश श्रीकांत, बताया किस खिलाड़ी के ना होने से हो रहा नुकसान

Krishnamachari Srikkanth React on Ravindra Jadeja Batting IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड के बीच जारी बनडे सीरीज के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत का मानना ​​है कि भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा 50 ओवर के फॉर्मेट में यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि अटैक करें या डिफेंस. उन्होंने तीन स्पिनर और तीन पेसर खिलाने का सुझाव दिया और सवाल किया कि बॉलिंग ऑलराउंडर मीडियम पेसर ही क्यों होना चाहिए. श्रीकांत की यह टिप्पणी गुरुवार को राजकोट में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड की सात विकेट से जीत के बाद आई है. श्रीकांत ने ऑलराउंडर अक्षर पटेल को वनडे टीम में वापस लाने का आग्रह किया. उन्होंने व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में पटेल के शानदार रिकॉर्ड की भी तारीफ की.

"जडेजा मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं. लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि क्या करना है. वह भी दुविधा में हैं, अटैक करें या फ्लाइट दें, उन्हें नहीं पता. अक्षर को वापस लाना एक खुला विक्लप है. तीन स्पिनर और तीन पेसर क्यों नहीं खिलाते? क्या ऐसा कोई नियम है कि बॉलिंग ऑलराउंडर सिर्फ मीडियम पेसर ही होना चाहिए? हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट मिलना नामुमकिन है. आप नहीं ढूंढ सकते. आज के मैच के लिए अक्षर एक आदर्श उम्मीदवार होते. आज छठे गेंदबाज की कमी खली," श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल 'चीकी चीका' पर कहा.

"अक्षर का रिकॉर्ड शानदार है. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेली, और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने हमारे लिए टी20 वर्ल्ड कप जीता. अचानक, वह कहीं नहीं हैं. अक्षर पटेल कहां हैं? वह कहां हैं? आखिरकार टीम को नुकसान हो रहा है," उन्होंने आगे कहा.

वाशिंगटन सुंदर के न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद, जडेजा स्पिनर कुलदीप यादव के साथ टीम में एकमात्र स्पिन ऑलराउंडर बचे हैं. जडेजा 50 ओवर के फॉर्मेट में अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो वनडे में विकेट लेने में नाकाम रहे और दोनों मौकों पर बल्ले से भी फ्लॉप रहे, क्रमशः 4 और 27 रन बनाए. भारत अब रविवार को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज के निर्णायक मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगा.