IND vs NZ: खेलों की दुनिया में अलग रंग के जूतों का रहा है चलन, विकेटकीपर केएल राहुल ने बना दी नई परंपरा

KL Rahul Different colors Wicketkeeping gloves: भारतीय खेल ऐसे इतिहास से भरा पड़ा है जब एक खिलाड़ी की इंजरी की वजह से दूसरे खिलाड़ी को मौक़ा मिला और फिर उस खिलाड़ी ने अपनी जगह पक्की कर ली. ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद केएल राहुल टीम इंडिया के नंबर-1 विकेटकीपर के तौर पर अपना रोल निभाने मैदान पर उतरे तो फ़ैन्स को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई. केएल राहुल टीम के लिए पहले भी हर रोल, हर पोज़ीशन पर ज़िम्मेदारी निभाने को तैयार दिखे हैं.

अलग-अलग रंग के जूतों वाले चैंपियन यूसेन बोल्ट

टीम इंडिया टॉस जीतकर गेंदबाज़ी के लिए उतरी तो केएल राहुल के विकेटकीपिंग ग्लव्स को देखकर फ़ैन्स हैरान रह गए. उसकी एक ख़ास वजह भी है. क्योंकि क्रिकेट में अक्सर ऐसा नहीं होता जैसा केएल राहुल करते रहे हैं.

खेलों की दुनिया भर अलग-अलग गेम्स में अलग-अलग रंगों के जूते पहनकर एथलीट भागते ज़रूर नज़र आये हैं. ओलिंपिक और वर्ल्ड चैंपियन यूसेन बोल्ट अलग-अलग रंग के जूतों से भागते हुए 100 मीटर की फ़र्राटा रेस में चैंपियन बनकर दिल जीतते रहे हैं. यूसेन बोल्ट के गोल्डन कस्टमाइज़्ड स्पाइक्स बेहद मशहूर रहे हैं.

यूसेन की तरह ही जमैका की ही शैली एन फ़्रेंज़र प्राइस और फ़्रांस के प्रोफ़ेशनल फुटबॉलर एनटोनि ग्रीज़मान और कई बास्केटबॉल स्टार्स भी इस परंपरा को निभाते रहे हैं.

अलग-अलग रंगों के विकेटकीपिंग ग्लवस

राहुल अपने क्रिकेटिंग रोल में जितने रंगीन हैं उनके ग्लव्स उनके सिग्नेचर साबित होते रहे हैं. राहुल के अलग-अलग रंग के ग्लव्स फ़ैन्स को खूब भा रहे हैं.

The mystery behind KL Rahul's keeping gloves remains unsolved. pic.twitter.com/hfunTRnD7C — 𝙏𝙃𝙀 𝙐𝙋𝘼𝘿𝙃𝙔𝘼𝙔 🚩 (@the_upadhyayji) January 4, 2026

वडोदरा में केएल राहुल ने बाएं हाथ में नारंगी और दाएं हाथ में नीले रंग का दस्ताना पहन रखा है. वैसे इसके पीछे की वजह भी जल्दी ही सामने आ जाएगी. क्योंकि ये बात सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है. जल्दी ही उनसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा.

वडोदरा में ऋषभ पंत के चोटिल होने की ख़बर के साथ ही ध्रवु जुरेल और ईशान किशन जैसे नामों को लेकर प्लेइंग XI में शामिल किये जाने को लेकर कयास लगते रहे. लेकिन केएल राहुल ने इस ज़िम्मेदारी को आगे बढ़कर अपना लिया. इससे टीम को एक मज़बूत बैटिंग विकल्प भी मिल गया. इस तरह टीम इंडिया के प्लेइंग XI में 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज़ और एक टॉप क्लास ऑलराउंडर के साथ 5 टॉप क्लास बैटर्स जगह मिल गई.

बेहतरीन टीममैन हैं केएल राहुल, हर रोल के लिए तैयार

केएल राहुल टीम इंडिया के लिए हर पोज़ीशन पर बैटिंग और हर पोज़ीशन पर फ़ील्डिंग के लिए तैयार रहते हैं. राहुल एक ओपनिंग बल्लेबाज हैं जो टेस्ट में ओपनिंग करते हैं. जबकि, वनडे में उन्हें मिडिल ऑर्डर में पिच पर उतरने का मौक़ा मिलता है. टीम के लिए विकेटकीपिंग करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं.

वैसे टीम इंडिया के दूसरे स्टार विकेटकीपर एमएस धोनी स्पार्टन के सफ़ेद और गोल्ड ग्लवस जबकि ऋषभ पंत एसजी के लाल और काले रंग के ग्लव्स का इस्तेमाल करते रहे हैं. अब फ़ैन्स केएल राहुल, ईशान किशन और ध्रुव जुरेल के विकेटकीपिंग ग्लव्स पर भी नज़रें ऱखेंगे. कहा जा ककता है कि केएल राहुल ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है.

