रोहित-ऋतुराज ओपनर, अय्यर नंबर- 4, आखिरी वनडे में किस प्लेइंग-11 के साथ उतरेगा भारत?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार (15 नवंबर) को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा. चौथे वनडे में मिली 244 रन की करारी हार के बाद भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज का समापन करना चाहेगी. हालांकि भारत अभी भी सीरीज हार नहीं सकता, लेकिन आखिरी मैच में उसकी नजर दबदबे के साथ फिनिश करने पर होगी.

न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे में शानदार वापसी करते हुए पहले 333 रन बनाए और फिर भारत को महज 89 रन पर समेट दिया. विल यंग ने 125 रन की बेहतरीन पारी खेली, जबकि मैट हेनरी ने 6 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी. इस प्रदर्शन ने मेजबान टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया है और वह आखिरी मुकाबले में भी उसी लय को बरकरार रखना चाहेगी.

भारतीय बल्लेबाजी पर एक बार फिर नजरें रहेंगी. शुभमन गिल और केएल राहुल टेस्ट टीम से जुड़ चुके हैं, ऐसे में रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. चौथे वनडे में शीर्ष क्रम पूरी तरह फ्लॉप रहा था, इसलिए टीम मैनेजमेंट बेहतर बल्लेबाजी प्रदर्शन की उम्मीद करेगा.

गेंदबाजी विभाग में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. गुरनूर बरार के टीम छोड़ने के बाद मोहम्मद सिराज को अंतिम एकादश में जगह मिल सकती है. वहीं कुलदीप यादव पिछले मुकाबले में प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे, जिसके चलते यश ठाकुर को मौका दिए जाने की संभावना है. दूसरी ओर न्यूजीलैंड भी अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव कर सकती है क्योंकि मैट हेनरी और काइल जैमीसन इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव/यश ठाकुर, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.



न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग XI: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, ब्लेयर टिकनर, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, मैच डिटेल्स.

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