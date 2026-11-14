Fighter Pilot Success Story: राजस्‍थान के छोटे से गांव अगावली के बेटे पराग शर्मा ने कमाल कर दिखाया. यूपीएससी सीडीएस पास करके अब फाइटर पायलट बनने वाला है. पराग शर्मा राजस्‍थान के दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के बसवा क्षेत्र स्थित अगावली गांव का रहने वाला है. पराग ने संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित NDA-1 2026 की अंतिम चयन सूची में अखिल भारतीय स्तर पर 224वीं रैंक प्राप्त की है. उनकी इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है. वहीं पूरे क्षेत्र में भी गर्व और उत्साह देखने को मिल रहा है.

Fighter Pilot Success Story parag sharma dausa rajasthan

फाइटर पायलट बनने का सपना करेंगे पूरा

पराग शर्मा का चयन भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में हुआ है. वह अब फाइटर पायलट बनने की दिशा में अपना अगला कदम बढ़ाएंगे. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कठिन प्रशिक्षण से गुजरना होगा. चयन के बाद पराग को पहले तीन वर्ष तक पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके बाद एक वर्ष का विशेष प्रशिक्षण हैदराबाद स्थित एयर फोर्स अकादमी में पूरा करना होगा. चार वर्ष के इस कठिन प्रशिक्षण के बाद वह भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.

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गांव अगावली से जगतपुरा तक खुशी की लहर

पराग शर्मा मूल रूप से दौसा जिले के बसवा क्षेत्र के अगावली गांव के निवासी हैं. वर्तमान में उनका परिवार जयपुर के जगतपुरा में निवास करता है. उनके पिता का नाम सुरेन्द्र कुमार शर्मा है. बेटे की इस उपलब्धि ने परिवार के साथ-साथ गांव और जिले को भी गौरवान्वित किया है. ग्रामीणों और परिचितों की ओर से पराग को लगातार बधाइयां मिल रही हैं.

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ननिहाल पक्ष ने जताया गर्व, उज्ज्वल भविष्य की कामना

पराग की इस शानदार सफलता पर उनके ननिहाल पक्ष में भी खुशी का माहौल है. मामा रविंद्र पाठक, राजकुमार पाठक, राजीव पाठक, स्वर्गीय राजेश पाठक और राजकमल पाठक ने अपने भांजे की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया है. उन्होंने पराग को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. पराग शर्मा की यह सफलता उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं. अब उनका लक्ष्य भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनकर देश की सेवा करना है.

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