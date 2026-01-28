विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ 4th T20I: मैट हेनरी ने रचा इतिहास, कारनामा करने वाले 21 साल में सिर्फ दूसरे बॉलर, गंभीर का 'गोल्डन प्लान' हुआ फिस्स

India vs New Zealand: मैट हेनरी ने अभिषेक शर्मा की बोलती ही बंद नहीं की बल्कि टी20 के करीब 21 साल के इतिहास में वह कारनामा कर दिखाया, जो पूर्ण कालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त देशों में कोई भी नहीं कर सका था.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs NZ 4th T20I: मैट हेनरी ने रचा इतिहास, कारनामा करने वाले 21 साल में सिर्फ दूसरे बॉलर, गंभीर का 'गोल्डन प्लान' हुआ फिस्स
New Zealand tour of India, 2026:
X: social media

India vs New Zealand: भारत के खिलाफ शुरुआती तीन मैचों में ही सीरीज गंवा चुकी न्यूजीलैंड टीम ने टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) से पहले चौथे मुकाबले (Ind vs Nz 4th T20I) से पहले बड़ा पॉजिटिव हासिल किया. इस पॉजिटिव में हिस्सेदारी इतिहास रचने वाले मैट हेनरी की भी रही. और कई बातें एक साथ हुईं, तो इसने गंभीर के 'गोल्डेन प्लान' को लगभग पंग्चर कर दिया.  मैट हेनरी ने वह कारनामा कर दिया, जो टी20 के इतिहास में सिर्फ दो ही गेंदबाज कर सके हैं. कौन जानता है कि आने वाले समय में हेनरी इस कड़ी में और आयाम भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जो हेनरी ने चौथे वनडे में किया, वास्तव में वह वेरी-वेरी स्पेशल तो है ही. 

हेनरी ने की अभिषेक की बोलती बंद!

इस बार अभिषेक का अंदाज उठने से  पहले ही ट्रैक से उतर गया. अभिषेक ने पहली ही गेंद को उड़ाने की कोशिश की, तो गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर थर्डमैन की तरफ चली गई. और डेवोन कॉन्वे ने आगे की ओर दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच लिया. अभिषेक खाता भी नहीं खोल सके. इसी के साथ ही हेनरी ने इतिहास रच दिया. वहीं, अभिषेक शर्मा के अंतरराष्ट्रीय करियर में ऐसा तीसरी बार हुआ, जब वह पारी की पहली ही गेंद पर चलते बने. और अभिषेक के आउट होते ही उनका जलवा देखने स्टेडियम में हजारों फैंस के बीच सन्नाटा पसर गया.

मैट हेनरी बने सिर्फ दूसरे गेंदबाज

मैट हेनरी के खाते में विकेट आया, तो वह टी20 फॉर्मेट के करीब 21 साल के इतिहास में किसी द्विपक्षीय सीरीज में किसी पारी की पहली ही गेंद दो बार विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बन गए. हेनरी ने गुवाहाटी में यही कारनामा खराब फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन के साथ भी किया था. बहरहाल, मैट हेनरी के अलावा यह रिकॉर्ड  स्वीडन के अब्दुल नासिर बलूच के नाम पर है. मतलब पूर्ण कालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त देशों में यह कारनामा करने वाले इतिहास के पहले गेंदबाज हैं. बलूच ने साल 2023 में नॉर्डिक टी20 कप में यह उपलब्धि की थी. बहरहाल, हेनरी ने इतिहास रचा, तो गंभीर का गोल्डेन प्लान भी नाकाम हो गया. 

पंग्चर हुआ गंभीर का गोल्डेन प्लान! 

तीसरे वनडे में गुवाहाटी में गंभीर का बड़ा मकसद जीत तो था, लेकिन गोल्डेन  प्लान के साथ. और इस पर टीम इंडिया ने सुपर से ऊपर अंदाज में मुहर लगाई. कीवी बैटिंग के दौरान पावर-प्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों में उसका स्कोर 3 विकेट पर 36 किया, तो इसी मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने बैटिंग के दौरान 2 विकेट पर 94 रन बनाकर इस गोल्डेन प्लान पर मुहर लगा दी. और विशाखापट्टम में भी भारत का प्लान कुछ यही था, लेकिन दोनों ही पहलुओं से भारत को मुंह की खानी पड़ी. चौथे मैच में कीवी बल्लेबाजों ने छह ओवरों में बिना नुकसान के 71 रन बनाकर पहला वार किया, तो भारत की बैटिंग में इस बार छह ओवरों में 53 रन बनाने में ही 2 विकेट खो दिए. भारतीय बल्लेबाज वह स्कोर पावर-प्ले में नहीं ही बना सके, जिसकी 216 के स्कोर का पीछा करते हुए जरूरत थी. 

यह भी पढ़ें': न्यूजीलैंड का बड़ा कारनामा, टी20  विश्व कप से पहले फिर खुली पोल, इस फैसले का क्या फायदा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Matthew James Henry, India, New Zealand, T20 World Cup 2026, India Vs New Zealand 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now