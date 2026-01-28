विज्ञापन
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भारत के लिए ऐलान: एडमिशन पॉलिसी में बदलाव के साथ नई टेक पार्टनरशिप

कैम्ब्रिज ने भारत में सेक्शन 8 के तहत एक कंपनी कैम्ब्रिज इंडिया रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की है. विश्वविद्यालय भारत के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए भी नए अवसरों की खोज कर रहा है.

  • कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भारत में रिसर्च, टेक्नोलॉजी, और छात्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए नई पहलों की घोषणा की
  • कैम्ब्रिज इंडिया रिसर्च फाउंडेशन नामक सेक्शन 8 कंपनी के जरिए छात्रवृत्ति और अनुसंधान साझेदारी को समर्थन मिलेगा
  • कुलपति के नेतृत्व में नई रणनीतिक साझेदारियां बनाकर भारत के टेक इकोसिस्टम को सहयोग देने की योजना है
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भारत में रिसर्च, टेक, छात्रों की पहुंच और क्रिकेट के क्षेत्र में कई नई पहलों की घोषणा की है. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इससे विश्वविद्यालय और भारत के बीच 150 वर्षों से अधिक पुराने संबंध फिर से मजबूत हुए हैं.

एडमिशन प्रोसेस में बदलाव

ब्रिटेन के विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डेबोरा प्रेन्टिस ने नई साझेदारियां बनाने और संभावित दानदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की. साथ ही प्रतिभाशाली भारतीय छात्रों को कैम्ब्रिज में एडमिशन लेने के लिए मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव की भी घोषणा की.

प्रोफेसर प्रेन्टिस ने रिसर्च, इनोवेशन और शिक्षण पर केंद्रित कैम्ब्रिज-इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज (सीएएस) के शुभारंभ की घोषणा की. कैम्ब्रिज-इंडिया सीएएस साइंस और टेक के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और भारत की तेजी से विकसित हो रही नॉलेज इकोनॉमी के बीच एक सेतु का काम करता है. बयान के अनुसार, यह केंद्र भारत में विश्वविद्यालय की उपस्थिति के केंद्र के रूप में कार्य करते हुए बौद्धिक आदान-प्रदान, नीतिगत प्रभाव और सामाजिक प्रभाव के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा.

ग्रैजुएशन स्तर पर एडमिशन

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय भारत में शिक्षित मेधावी छात्रों के लिए ग्रैजुएशन स्तर पर एडमिशन के रास्ते खोलेगा. भारतीय सीबीएसई की बारहवीं कक्षा की योग्यता अब विश्वविद्यालय द्वारा कुछ ग्रैजुएशन पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकार की जाएगी. साथ ही आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा. विश्वविद्यालय भारत के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए भी नए अवसरों की खोज कर रहा है.

कैम्ब्रिज ने भारत में सेक्शन 8 के तहत एक कंपनी कैम्ब्रिज इंडिया रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की है. यह भारत में आम जनता, कैम्ब्रिज के पूर्व छात्रों और विश्वविद्यालय के मित्रों को कैम्ब्रिज में अध्ययनरत भारतीय छात्रों द्वारा किए गए छात्रवृत्ति, शुल्क और अन्य खर्चों के लिए धन उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनुसंधान साझेदारी का समर्थन करने में सक्षम बनाती है.

एक नजर में ऐलान

  • एडमिशन पॉलिसी में बदलाव: यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रवेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है ताकि भारत के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया अधिक सुगम हो सके और वे बिना किसी बाधा के अपनी योग्यता साबित कर सकें.
  • रणनीतिक साझेदारी: वाइस चांसलर प्रोफेसर डेबोरा प्रेंटिस के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने अनुसंधान और तकनीक (Tech) के क्षेत्र में गतिशील नई साझेदारियां बनाने के लिए कई उपायों की रूपरेखा तैयार की है.
  • रिसर्च और टेक फोकस: भारत के बढ़ते टेक इकोसिस्टम को देखते हुए कैम्ब्रिज ने स्थानीय संस्थानों के साथ मिलकर नए शोध और तकनीकी नवाचारों पर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है.


 

