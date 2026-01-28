विज्ञापन
IND vs NZ, 4th T20I: चौथे टी20 से क्यों बाहर हुए ईशान किशन? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया

Suryakumar Yadav Indian Captain Statement After Winning Toss In Visakhapatnam: विशाखापत्तनम में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. किशन को निगल हुआ है. जिसके कारण वह नहीं खेल रहे हैं.

  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापत्तनम में चल रहा है
  • भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया है
  • सूर्यकुमार यादव ने मैच के पहले ओस और उमस को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है
Suryakumar Yadav Indian Captain Statement After Winning Toss In Visakhapatnam: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार (28 जनवरी 2026) यानी की आज विशाखापत्तनम स्थित डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) एक बार फिर से टॉस जीतने में कामयाब रहे. जिसके बाद उन्होंने विपक्षी टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया. कैप्टन सूर्या ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'कल यहां ओस पड़ी थी. मौजूदा समय में उमस भी है. इसलिए हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं. भारतीय टीम में एक बदलाव हुआ है. ईशान किशन की जगह पर अर्शदीप सिंह खेल रहे हैं.' सूर्यकुमार यादव ने बताया है कि किशन को निगल की समस्या है. 

सैंटनर का बयान 

वहीं विशाखापत्तनम में टॉस गंवाने के बाद विपक्षी टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा, 'आज के मुकाबले में उनकी टीम एक अच्छा स्कोर सेट करने का प्रयास करेगी. टीम में एक बदलाव हुआ है. काइल जेमिसन की जगह पर जैक फोक्स की वापसी हुई है.' सैंटनर ने बताया है कि नीशम फिलहाल पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं. यही वजह है कि वह चौथे टी20 मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं. 

चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन: 

भारत: 1 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 हार्दिक पंड्या, 5 शिवम दुबे, 6 रिंकू सिंह, 7 हर्षित राणा, 8 कुलदीप यादव, 9 अर्शदीप सिंह 10 जसप्रीत बुमराह, 11 रवि बिश्नोई.

न्यूजीलैंड: 1 टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), 2 डेवोन कॉनवे, 3 रचिन रविंद्र, 4 ग्लेन फिलिप्स, 5 डैरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 8 जैक्स फोक्स, 9 मैट हेनरी, 10 ईश सोढ़ी, 11 जेकब डफी. 

