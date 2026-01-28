विज्ञापन

Border 2 Box Office Collection Day 6: बॉक्स ऑफिस पर बुलेट ट्रेन की तरह सरपट दौड़ी सनी देओल की बॉर्डर 2, छठे दिन धुआंधार कमाई

Border 2 Box Office Collection Day 6: 26 जनवरी के बाद फिल्म को एक्सटेंडेड वीकेंड का भी खूब फायदा मिला. हालांकि पहले बुधवार यानी छठे दिन तक फिल्म का कलेक्शन थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा, लेकिन निराशाजनक नहीं रहा.

पहले बुधवार को सनी देओल की बॉर्डर 2 ने की शानदार कमाई
Border 2 Box Office Collection Day 6: सनी देओल की बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पहले बुधवार तक का सफर दमदारी से पूरा कर लिया है. फिल्म 23 जनवरी को रिलीज हुई. और शुरुआती पांच दिन में ही 200 करोड़ रुपए की कमाई करने में कामयाब रही. फिल्म में देशभक्ति से भरपूर एक्शन और इमोशन लोगों को खूब पसंद आए. तमाम क्रिटिसिज्म झेलने वाले गाने संदेसे आते हैं ने भी दर्शकों की आंखें नम की. 26 जनवरी के बाद फिल्म को एक्सटेंडेड वीकेंड का भी खूब फायदा मिला. हालांकि पहले बुधवार यानी छठे दिन तक फिल्म का कलेक्शन थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा, लेकिन निराशाजनक नहीं रहा.

बॉर्डर 2 के छठे दिन की कमाई (Border 2 Box Office Collection Day 6)

Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार यानी छठे दिन फिल्म की कमाई में 50 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. मंगलवार के मुकाबले डे 6 पर बिजनेस धीमा रहा. शाम साढ़े पांच बजे तक बॉर्डर 2 ने करीब 5.55 करोड़ रु. की कमाई कर ली थी. इसके साथ ही फिल्म का डॉमेस्टिक नेट कलेक्शन 205.55 करोड़ रु. तक पहुंच गया है. रात खत्म होते-होते अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म 15 से 20 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है.

फिल्म के कलेक्शन में आई गिरावट के फिल्म एक्सपर्ट निराशाजनक भी नहीं न रहे. इसे मिडवीक ट्रेंड के हिसाब से नॉर्मल बिजनेस ही माना जा रहा है. बता दें कि सिर्फ पांच दिन में दो सौ करोड़ रु. से ज्यादा कमाकर ये मूवी साल की अब तक की सबसे बड़ी हिट मूवी के रूप में दर्ज हो गई है.

नॉर्थ इंडिया की पहली पसंद बॉर्डर 2 

डे 6 पर बॉर्डर 2 की मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी 7.52% रही. जबकि आफ्टरनून शोज में ये बढ़कर 17.27% तक पहुंच गई. फिल्म को खासतौर पर नॉर्थ इंडियन दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है. और मास सेंटर्स में फिल्म को अब भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सनी देओल की पॉपुलैरिटी और देशभक्ति से भरा कंटेंट सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में दर्शकों को बांध कर रखने में कामयाब रहा है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि वीकेंड के आते ही फिल्म की कमाई में एक बार फिर उछाल देखने को मिल सकता है. अगर यही रफ्तार बनी रही तो बॉर्डर 2 जल्द ही 250 करोड़ क्लब में भी एंट्री कर सकती है.

