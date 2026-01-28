IND vs NZ 4Th T20I: टी20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया का बड़ा फैसला, चौथे टी-20 में चुना यह 'गंभीर प्लान'

India vs New Zealand: गुवाहाटी में टीम इंडिया के सीरीज सुनिश्चित करने के बाद ही यह साफ हो गया था कि अब जबकि टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) से पहले सिर्फ दो ही मैच बाकी बचे हैं, तो भारत बचे हुए दो मैचों में नई रणनीतियों को लेकर प्रयोग था. मैच से पहले सबसे बड़ा सवाल संजू सैमसन (Sanju Samson) को लेकर था कि उनकी लगातार नाकामियों को देखते हुए चौथे टी20 (Ind vs Nz 4th T20) की फाइनल इलवेन में जगह मिलेगी भी या नहीं? लेकिन चौथे मैच की इलेवन में संजू के नाम से साफ हो गया कि प्रबंधन उन्हें अगले महीने मेगा इवेंट से पहले फॉर्म हासिल करने का पूरा-पूरा मौका देगा. संजू को इलेवन में बरकरार रखने का फैसला लेते हुए प्रबंधन ने अपने नए प्लान से चौंका दिया.

नया प्लान, खुद को तौल रही टीम!

टीम सूर्यकुमार जिस प्लान के साथ मैदान पर उतरे, उसकी चर्चा पिछले कुछ मैचों के दौरान पूर्व दिग्गजों ने की थी. यह बात कमेंट्री बॉक्स में भी चर्चा का विषय बनी, तो हरभजन सिंह ने तो खुले तौर पर कहा था. वैसे फैसले को इस रूप में देखा जा सकता है भारतीय प्रबंधन टी20 विश्व कप से पहले अलग-अलग हालात और चुनौतियों के लिए परख रहा है. और यही वजह रही कि चौथे मुकाबले में गंभीर एंड कंपनी ने पिछले मैचों में तूफान लाने वाले इशान किशन को बाहर (चोट की बात कहकर) रखा. सही बात तय है कि जब ईशान बाहर हुए, तो बल्लेबाज की जगह बल्लेबाज यानी श्रेयस अय्यर को इलेवन का हिस्सा बनना चाहिए था.

इस बड़े उद्देश्य से लिया गया फैसला

लेकिन इसके बजाय भारतीय प्रबंधन ने पांच गेंदबाजों के साथ खेलने का फैसला किया. ईशान की जगह लेफ्टी अर्शदीप सिंह इलेवन का हिस्सा बने. और मकसद यही है कि भारतीय प्रबंधन यह चेक करना चाहता है कि वह एक बल्लेबाज की कटौती करके अतिरिक्त गेंदबाज के साथ उतरकर मैच जीत सकता है या नहीं? निश्चित तौर पर यह एक अच्छा फैसला है. अगर टीम जीतती है, तो यह हेड कोच और कप्तान सूर्यकुमार यादव को खासा कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा.

चौथे टी20 की भारतीय XI इस प्रकार है:

1. सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 2.अभिषेक शर्मा 3. संजू सैमसन 4. रिंकू सिंह 5. हार्दिक पांड्या, 6. शिवम दुबे 7. हर्षित राणा 8. रवि बिश्नोई 9. कुलदीप यादव 10. अर्शदीप सिंह 11. जसप्रीत बुमराह

यह भी पढ़ें:

'एक खराब दिन सबकुछ बिगाड़ सकता है', विश्व कप से पहले राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को किया सावधान