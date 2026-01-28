कुत्ते भौंके तो गेट बंद करने आया चौकीदार, अचानक आ गया शेर, देखें- सांसे अटकाने वाला VIDEO

अगर आप दरवाजा बंद करने जाए और शेर आ जाए तो सांस अटक जाएगी ना... ऐसा ही कुछ हुआ है गुजरात के जूनागढ़ में. शेरों के लिए मशहूर गुजरात के जूनागढ़ से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे. दरअसल यह माजरा हुआ जूनागढ़ के आधार सीमेंट फैक्ट्री के चौकीदार के साथ. दिल दहला देने वाला ये सीसीटीवी फुटेज देख हर कोई हैरान हो जा रहा है. बताया गया कि फैक्ट्री का चौकीदार गेट के पास वॉचमैन रूम में था. तभी अचानक कुत्ते जोर-जोर से भौंकने लगे. वो कुत्तों की आवाज सुनकर चौकी से बाहर आया और गेट बंद करने लगा. लेकिन तभी सामने एक शेर आ गया.

कुत्तों का शिकार करने दौड़ा शेर



जूनागढ़ की आधार सीमेंट फैक्ट्री में सुबह दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आया, जब फैक्ट्री गेट के बाहर कुत्तों की आवाज सुनकर चौकीदार दरवाजा बंद करने बाहर निकला और ठीक उसी वक्त कुत्तों का पीछा करता एक शेर तेज रफ्तार से गेट तक पहुंच गया। गनीमत रही कि… pic.twitter.com/I5xbnZ2up6 — NDTV India (@ndtvindia) January 28, 2026

इसके बाद चौकीदार बड़ी तेजी से गेट बंद कर चौकी में भागा. इसका वीडियो सामने आया, जिसमें शेर कुत्तों का शिकार करते हुए फैक्ट्री के दरवाज़े तक पहुंच गया. ये तो गनीमत थी कि चौकीदार ने दरवाजा बंद कर दिया था वरना शेर सीधा चौकीदार पर हमला कर देता.

ये दोनों ओर से लिए गए सीसीटीवी जिस में शेर जिस गति से दौड़ रहा है ओर दूसरी ओर दरवाजे पर खड़े चौकीदार की स्थिति देख कंप जायेंगे. ये आधार सीमेंट फैक्ट्री गिरनार जंगल के करीब है जिससे आए दिन शेरों का झुंड यहां से निकलता है. पर आज सुबह दिन दहाड़े जो वाकया हुआ है इसे देख फैक्ट्री का स्टाफ भी खौफ में आ गया है.