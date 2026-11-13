IND vs NZ 4th ODI: 'पहली गेंद से ही ध्यान...', जीत के बाद मैट हेनरी ने बताया घातक गेंदबाजी के पीछे का 'सिंपल' प्लान

भारत के खिलाफ सीरीज के चौथे वनडे मुकाबले में 6 विकेट लेकर ब्लैक कैप्स को 224 रनों की जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मैट हेनरी ने मुकाबले के बाद अपनी सफलता का श्रेय हवा को दिया. मैट हेनरी ने कहा कि बे ओवल में तेज हवा चलने की वजह से गेंद के स्विंग होने की संभावना खत्म हो गई थी. ऐसे में स्टंप्स पर निशाना लगाने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली. शुक्रवार को चौथे वनडे में हेनरी ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 रन देकर 6 विकेट लिए.

'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे हेनरी ने भारत की पारी के पहले ही ओवर में कहर बरपा दिया. उन्होंने बिना कोई रन दिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया. इसके बाद भारतीय टीम कभी संभल नहीं पाई और पूरी टीम 89 रनों पर सिमट गई. मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हेनरी ने कहा,"जिस तरह से हवा चल रही थी, उसे देखते हुए मुझे स्विंग की ज्यादा चिंता नहीं थी. इसलिए पहली गेंद से ही मेरा पूरा ध्यान अपनी ताकत का इस्तेमाल करने और स्टंप्स को खेल में लाने पर था."

उन्होंने आगे कहा,"हमें पता था कि नई गेंद से बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का एक अच्छा मौका होता है. इसलिए मैंने चीजों को जितना हो सके उतना सरल रखने की कोशिश की. जब पहले ही ओवर में गेंद इतनी तेजी से मूव करे और बल्लेबाज अपनी पहली ही गेंद का सामना कर रहे हों, तो उनके लिए यह काफी मुश्किल हो जाता है."

अपने 'ट्रिपल-विकेट मेडन' ओवर के बारे में बात करते हुए हेनरी ने कहा कि एक सीधा-सादा प्लान और थोड़ी किस्मत उनके पक्ष में रही. उन्होंने कहा,"यह काफी दिलचस्प है, है ना? हवा बहुत तेज थी, जिससे चीजें काफी सरल हो गईं. जब आप एक सीधा गेम प्लान लेकर उतरते हैं, तो ऐसा होना मजेदार होता है. इसमें थोड़ी किस्मत का भी हाथ था. एक शॉट थोड़ा नीचे रहा, शायद हवा ने मुझे थोड़ा साइड की तरफ धकेल दिया था."

इस मैच के जरिए हेनरी की वनडे क्रिकेट में वापसी हुई. सीरीज शुरू होने से पहले डेवोन कॉनवे के साथ सिर टकराने की वजह से वह शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाए थे. उन्होंने कहा,"वापसी करके बहुत अच्छा लग रहा है. यह साल थोड़ा अजीब रहा है, इसलिए वनडे क्रिकेट के जरिए वापसी करना अच्छा है."

उन्होंने आगे कहा,"डेव (डेवोन कॉनवे) के साथ सिर टकराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ हद तक मैं भी जिम्मेदार हूं. यह स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से चीजें थोड़ी पीछे चली गईं. लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हम सब ठीक हैं."

हेनरी ने कहा कि उनके ठीक होने की प्रक्रिया को बहुत सावधानी से संभालना ज़रूरी था, क्योंकि आगे घरेलू सीज़न का एक लंबा समर (गर्मियों का सीज़न) आने वाला है. "हां, मुझे लगता है कि यही सबसे अहम बात थी. ज़ाहिर है, जब सिर पर ऐसी चोट लगती है, तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है, और इस वजह से चीज़ें थोड़ी पीछे चली गईं. लेकिन आगे आने वाले बड़े समर सीज़न के लिए, यह बहुत ज़रूरी था."

रविवार को होने वाले निर्णायक मैच से पहले भारत 2-1 से आगे है, लेकिन हेनरी ने भारत के खिलाफ अपनी सफलता को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी. "नहीं, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहता. वे एक विश्व-स्तरीय टीम हैं, और हमने शुरू से ही यही बात कही है. उनकी बल्लेबाजी काफी गहरी है, और देखिए, यह तो बस एक मैच था. अब जल्द ही एक और मैच होने वाला है, जिसमें उम्मीद है कि हम सीरीज़ बराबर कर लेंगे."

हेनरी अब 19 नवंबर से भारत के खिलाफ शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए टेस्ट स्क्वॉड से जुड़ने जा रहे हैं. उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा,"हां, मैं टेस्ट स्क्वॉड से जुड़ने जा रहा हूं. हमारा एक छोटा सा ट्रेनिंग कैंप है, जहां हम लाल गेंद से अभ्यास करेंगे और अगले हफ्ते के लिए तैयार होंगे."

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