कोहली-रोहित का 0 पर आउट होना नहीं, बल्कि यह था मैच का असली टर्निंग पॉइंट, गौतम गंभीर ने हार के बाद बताया

चौथे वनडे में भारतीय टीम को 244 रनों से हार का सामना करना पड़ा. भारत की हार की असली वजह भारतीय बल्लेबाजों का फ्लॉप शो रहा, रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए. लेकिन कोच गौतम गंभीर के लिए बल्लेबाजों का फ्लॉप शो होना हार की असली वजह नहीं है. गंभीर ने मैच के बाद प्रेस से बात करते हुए हार की असली वजह पर बात की है. गंभीर ने सीधे तौर पर माना है कि शुरुआत में विल यंग का दो कैच छोड़ना मैच का असली टर्निंग प्वाइंट था. गंभीर ने कहा, "आकिब नबी बदकिस्मत रहे, अगर हमें विल यंग का विकेट मिल जाता, तो स्थिति कुछ और हो सकती थी, बाद में तो हमेशा यही लगता है कि क्या किया जा सकता था, हमने कैच छोड़े हैं और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा."

विल यंग ने खेली 125 रन की पारी

दरअसल, जिस समय विल यंग का कैच छूटा था उस समय उनका स्कोर केवल 5 रन था. यदि उस समय विल यंग आउट हो जाते तो शायद मैच का परिणाम कुछ और हो सकता था. दो जीवनदान मिलने के बाद विल यंग ने कमाल की बल्लेबाजी की और 125 रन बनाने में सफल रहे. विल यंग ने अपनी 125 रन की पारी में 108 गेंद का सामना किया. जिसमें 14 चौके और 6 छक्के शामिल थे. बता दें कि विल यंग का कैच पहले रोहित ने फिर अगली ही गेंद पर ईशान किशन ने टपका दिया था.

रनों के हिसाब से भारत को मिली दूसरी सबसे बड़ी हार

चौथे वनडे में भारत को मिली 244 रनों की हार रनों के हिसाब से भारत को मिली दूसरी सबसे बड़ी हार है. इससे पहले 2000 में श्रीलंका ने भारत को 245 रनों से हराया था. यानी 25 साल के बाद भारत को वनडे में सबसे करारी हार झेलनी पड़ी है. चौथे वनडे में रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे. न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 333 रन का स्कोर खड़ा किया जिसके बाद भारतीय टीम केवल 89 रन ही बना सकी. मैट हेनरी ने भारत के 6 बल्लेबाजो को पवेलियन की राह दिखाई.

रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार

245- vs श्रीलंका, 2000

244 vs न्यूजीलैंड, 2026

214 vs साउथ अफ्रीका, 2015

208 vs ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2004

202 vs इंग्लैंड, 1975

200 Vs न्यूजीलैंड 2010

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